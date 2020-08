Da enda en pasient med karantene hadde løyet, satte legen seg ned og skrev om sin fortvilelse

Lege Kari Lise Jacobsen Eidjar opplever daglig en mer egoistisk holdning blant enkelte av sine pasienter til smittevernregler.

AFTENPOSTEN: I et glødende leserinnlegg (Aftenposten) forsøker fastlege og daglig leder på Legevakt Vest AS i Oslo, Kari Lise Jacobsen Eidjar, å vekke koronasløve nordmenn. Hun har som fastlege sett flere pasienter utvikle det hun mener er en «uvitende og egoistisk» holdning til smitteverntiltakene.

Legen har mottatt pasienter som systematisk har løyet både på telefon og ved ankomsten til klinikken. De har vært innom venterommet, muligens også andre behandlingsrom og laboratoriet, samt sykepleiere. Først når de er inne hos legen, innrømmer de at de har karantene eller symptomer.

«De utsetter andre for smitte og sykdommer, uten at det ser ut til å bekymre dem et øyeblikk», skriver hun blant annet i debattinnlegget (lenke til Aftenposten).

De har måttet teste personell, sende hjem personell og vaske ned lokalene.

«Fordi folk gir blaffen i smittevernreglene», skriver hun.

Helseminister Bent Høie sier at han «selvfølgelig er overrasket hvis mange ikke gjør det som vi har informert om over lang tid».

– Har du symptomer, skal du ta kontakt med helsetjenesten på telefon eller nett og få beskjed om hvor du skal bli testet. Det er viktig å følge rådene for ikke å utsette andre for risikoen ved å bli smittet, sier han.

Statsråden peker også på at smittevernloven har strenge straffebestemmelser for de forholdene som fastlegen trekker frem. Men Høie mener imidlertid at vi er avhengig av at smitteverntiltakene etterleves ut ifra en felles dugnadstenkning.

– Det har vi klart å få til tidligere, og jeg håper at vi skal få det til igjen, sier han.

– Hun ber deg finne frem pisken nå?

– Historien har lært oss at å bli sint og påføre folk skam, virker mot sin hensikt: Færre søker hjelp og tester seg, og flere vil holde seg skjult.

– Jeg har liten tro på at å kjefte på folk og påføre skam virker. Historien viser det motsatte både med tuberkulose og hiv, sier Høie.

I 2009, under svineinfluensaen, jobbet Kari Lise Jacobsen Eidjar på Diakonhjemmet. Hun fikk god opplæring i smittevern. Da hun leste om covid 19-rapportene som begynte å komme i desember, forsto hun at ikke bare Kina, men også resten av verden sto overfor en formidabel utfordring.

– Legevakt Vest AS begynte å stenge dører og gjorde tiltak allerede i februar. Noen synes vi var helt ko-ko, men bakgrunnen er at vi er leger for alle og har mange hensyn å ta, sier hun.

I dag har de stengte dører. Det står plakater utenfor lokalene om hva pasientene skal gjøre. Alle må ringe først hvis de har koronasymptomer eller har vært på utenlandstur og sitter i karantene.

– Vi forsøker å strekke oss så langt vi kan, men vi kan ikke ha pasienter med symptomer inn, sier hun.

Hun presiserer at pasienter kan komme på drop-in.

– Men da stiller vi 10 til 15 obligatoriske spørsmål, som om de har feber eller vært i utlandet. Og deretter må de sprite seg. Mange av disse pasientene kan gå direkte på laben før de blir sittende og vente på å ta prøver, sier hun.

Kari Lise Jacobsen Eidjar sier de har fått pasienter som har løyet ved å ringe i forkant, kommet, men først inne hos lege har de innrømmet at de er i karantene. Hun mener en stor andel, selv om de ikke er i flertall, gir blaffen i smittevernregler.

– De tilsidesetter fellesskapet for egen tilfredsstillelse. Jeg synes det er skremmende det som skjer nå. Jeg vet om flere andre leger som rapporterer om det samme.

Eidjar mener det er påfallende flere pasienter som har «løyet seg inn» til legetime den siste tiden. I de siste ukene har hun hatt fem tilfeller der hun har måttet ta smittevask etterpå.

Det mest oppsiktsvekkende tilfellet var da en av hennes fastlegepasienter først ringte henne. Legen mener hun stilte alle de obligatoriske spørsmålene. Vedkommende kom deretter til helsestasjonen og satte seg ned i et fullt venterom og tett inntil en pasient på 97 år. Den eldre pasienten har sykdommer som gjør en koronasmitte svært farlig. Etter en stund gikk den yngre pasienten til en av sykepleierne og innrømmet: – Jeg har karantene etter en utenlandstur med symptomer.

– Jeg klarte nesten ikke snakke, men vedkommende fikk bare beskjed om å gå.

Torsdag denne uken bestemte hun seg for å skrive om sine erfaringer til Aftenposten. Hun hadde en videokonsultasjon med en av sine fastlegepasienter. Vedkommende var på et kjøpesenter da de snakket sammen. Pasienten beveget seg under samtalen fra et spisested til matbutikken for å handle mat. To timer tidligere hadde vedkommende fått karantene av bydelsoverlegen. Vedkommende hadde vært på en av de mye omtalte festene.

– Da rant det over for meg. Jeg ble fortvilet, sint og lei meg.

President i Legeforeningen, Marit Hermansen, har full forståelse for reaksjonen.

– Det er fortvilende når man opplever at befolkningen ikke forholder seg til retningslinjene. Det er veldig viktig at smitte ikke tas inn på legekontorene, hvor den kan smitte sårbare folk og helsepersonell, sier Hermansen.

Hun viser til at «alle får friheten vår innskrenket nå».

– Helsepersonell har fått beskjed om ikke å reise utenlands. Det skulle bare mangle om ikke andre da også tar hensyn. Legen setter egentlig pekefingeren på det ansvar hver og en av oss har, sier Hermansen.

