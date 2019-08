Dette skjedde i natt

Transportkaos i Hongkong

Da morgentrafikken normalt skulle vært på sitt travleste, forsøkte demokratiforkjemperne å kaste Hongkong ut i generalstreik mandag. Det resulterte i kaos da aktivistene tok seg ned på sentrale T-banestasjoner i rushtiden, og holdt dørene på T-banene åpne slik at togene ikke fikk gått fra stasjonene.

Hongkongs leder Carrie Lam sier protestene har presset byen til kanten av en svært farlig situasjon, og at regjeringen vil være resolutt i å opprettholde lov og orden, og gjenoppbygge tilliten.

17-åring mistenkt for drapsforsøk

En 17-årig gutt er mistenkt for drapsforsøk etter at en 6 år gammel gutt ble kastet fra en takterrasse i 11. etasje på Tate Gallery i London søndag.

Politiet opplyser at 6-åringen ble funnet på taket av sjette etasje rundt klokka 14.45 søndag. Han ble fløyet med helikopter til nærmeste sykehus, og tilstanden beskrives som kritisk. Politiet tror ikke 17-åringen kjente den lille gutten.

Ikke PGA-kort for Hovland

21-åringen Viktor Hovland lå på femteplass foran søndagens finale. Han hadde tre slag opp til lederen og to slag opp til annenplassen som kunne sikret ham fulle rettigheter på neste sesongs PGA-tour. Han klarte å avansere til tredjeplassen, men det var for tøft å ta seg opp blant de to beste.

Dermed må PGA-kortet for neste sesong stå på vent.

Toppsjefen i HSBC går av

John Flint går av som konsernsjef i den britiske storbanken HSBC. Den overraskende kunngjøringen kom mandag, samtidig med de positive halvårsresultatene fra HSBC.

Banken påpekte at den står overfor «utfordrende geopolitikk», og mener derfor det er nødvendig med en endring i toppledelsen, der John Flint har vært konsernsjef siden februar 2018. Han har vært i banken i tre tiår.

NVE har behov for 4 milliarder

En ufullstendig oversikt på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) hjemmesider, basert på deres kartlegging av faresoner, søknader fra kommunene og behov som avdekkes gjennom flom- og skredhendelser, viser at det foreløpige kostnadsoverslaget er på 3,9 milliarder kroner, skriver VG. Oversikten ble sist oppdatert 4. januar i år.

Direktør Anne Britt Leifseth mener pengebehovet er langt større, og forteller at klimaendringene er en av grunnene til økt behov for sikring.

Minst 19 døde etter eksplosjon i Kairo

19 personer er meldt omkommet og 30 er såret etter en eksplosjon utenfor et medisinsk senter ved Egypts nasjonale kreftinstitutt i bydelen Manial i Kairo søndag. Det opplyser Egypts helsedepartement natt til mandag

Eksplosjonen fant sted da en bil kjørte mot trafikken og kolliderte med tre andre kjøretøy utenfor kreftinstituttet ved Nilen like før midnatt søndag lokal tid. Eksplosjonen forårsaket en større brann, som ble brakt under kontroll.