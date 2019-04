Dette skjedde i natt

Væpnet ran

16-åring kjørte utfor veien

En 16 år gammel gutt er sendt til sykehus etter at han kjørte av veien ved Nordsinni i Oppland.

– Vi vet ikke hvordan han har fått tilgang til bilen. Han kjørte i retning Dokka da ulykken inntraff. Luftambulansen ankom stedet, men vurderte at han kunne kjøres til Gjøvik sykehus. Det er store skader på bilen, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til NTB.

Henrettet i USA

Godstog sporet av

Et godstog med to kjøretøy og brannfarlig gods om bord sporet av mellom Katterat og Bjørnefjell i Nordland onsdag kveld.

– Heldigvis gikk det ikke så ille som det kunne ha gått. Godstoget hadde et gassdrevet kjøretøy og et batteridrevet kjøretøy om bord. I tillegg var det et fast, brannfarlig stoff i lasten. Hvis det hadde blitt varmeutvikling, kunne det tatt fyr, sier Trond Løkås i Salten brannvesen til NTB.

Politiøvelse

Oslopolitiet holdt en øvelse i sentrum natt til torsdag. Skuddsalver, skrik og rop kunne høres i området ved Oslo City.

– Det vil kunne observeres uniformert og bevæpnet politi, samt høres skudd og skrik. Øvelsen vil bli merket med skilt og uniformerte vakter, skrev politiet.