Tidligere FN-sjef Kofi Annan er død

Annans egen stiftelse opplyser at den tidligere generalsekretæren døde lørdag etter kort tids sykdom.

– Gjennom sin karriere og sitt lederskap i FN var han en sterk forkjemper for fred, bærekraftig utvikling, menneskerettigheter og lovstyre, skriver stiftelsen i en uttalelse.

– Hans bortgang er et tap for verden. Hans livsverk vil lyse også for fremtidige generasjoner, skriver statsminister Erna Solberg (H) på Twitter.

– Savner sidestykke

Annan, som kom fra Ghana, ledet FN fra 1997 til 2006. Han var den første svarte afrikaneren som ledet verdensorganisasjonen, og den sjuende generalsekretæren.

– Han steg i gradene og førte organisasjonen inn i et nytt årtusen med en verdighet og besluttsomhet som savner sidestykke, sier dagens generalsekretær António Guterres i en uttalelse.

Guterres mener Annan «på mange måter var FN».

I 2001 mottok FN og Annan Nobels fredspris for arbeidet for en bedre organisert og mer fredelig verden.

Syria-megler

I løpet av sin periode som FN-sjef måtte Annan håndtere en rekke kriser og konflikter. Han bidro blant annet i forsøkene på å skape fred mellom Israel og palestinerne.

Senere ble han utnevnt til FNs spesialutsending for Syria, og han hadde dermed en ledende rolle i forsøkene på å avslutte konflikten i landet.

Annan ledet også organisasjonen The Elders, som ble grunnlagt av Nelson Mandela og hvor blant andre Gro Harlem Brundtland er medlem.