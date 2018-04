Politiet mener Münster-angriper handlet alene

En 51 år gammel kvinne og en 65 år gammel mann ble drept og 20 ble skadd i påkjørselen, seks av dem alvorlig. Den 48 år gamle tyske mannen som kjørte varebilen tok deretter sitt eget liv med et håndvåpen.

Mannens motiv er fortsatt ukjent, men ifølge Süddeutsche Zeitung, rikskringkasteren ZDF og nyhetsbyrået DPA hadde han psykiske problemer.

– Vi har foreløpig ingen formening om hvilket mulig motiv som kan ligge bak, sier statsadvokat Martin Botzenhardt. Han ville lørdag morgen ikke kommentere opplysningene om mannens påståtte psykiske problemer.

Kjent for politiet

Lørdag ettermiddag opplyste en talsmann for påtalemyndigheten at 48-åringen var velkjent for politiet fra tidligere.

Ifølge Elke Adomeit ble 48-åringen stilt for retten fire ganger i årene 2015 og 2016, tre ganger i Münster og en gang i Arnsberg. Tiltalene lød på trusler, hærverk, svindel samt ett tilfelle av påkjørsel der han stakk av fra stedet.

Samtlige saker ble imidlertid henlagt og resulterte ikke i domfellelse, ifølge Adomeit.

Hun understreker at det ikke foreligger noen opplysninger som tyder på at gjerningsmannen hadde politiske motiver for lørdagens villmannskjøring.

– Vi har ingen indikasjoner om at det er politisk begrunnet, sier Adomeit.

Fire leiligheter

Ifølge en talsmann for politiet disponerte 48-åringen fire leiligheter og flere biler, en gjennomsøkingen av disse har ikke gitt noe svar på hvilket motiv han hadde.

I en av leilighetene ble det funnet et lekevåpen og en type kinaputter som er forbudt i Tyskland. Samme type ble også funnet i varebilen han benyttet lørdag, sammen med håndvåpenet han tok sitt eget liv med og en startpistol.