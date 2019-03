Israel-kritikere med markering under MGP-finalen

– Eurovision-arrangementet blir dessverre brukt skamløst av Israel i forsøk på å ta oppmerksomheten bort fra forbrytelsene mot palestinerne, heter det i en uttalelse fra Palestinakomiteen i Norge.

Markeringen og utdelingen av løpesedler skjer i regi av Palestinakomiteen og AKULBI – Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel.

Den norske Eurovision-finalen går i Oslo Spektrum lørdag kveld, og den internasjonale finalen går av stabelen i Tel Aviv i Israel 18. mai. Det var israelske Netta Barzilai som gikk til topps i Eurovision Song Contest i Lisboa i fjor.

60 artister på opprop

Ifølge Palestinakomiteen oppfordret palestinske kulturinstitusjoner og kringkastingsjournalister i juni i fjor medlemmene av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) til å boikotte MGP-finalen, dersom Israel skal være vertskap.

Til nå har 60 norske artister støttet et opprop der EBU-medlemmene oppfordres til å trekke seg fra konkurransen.

Dagbladet skrev i september i fjor at Mari Boine, Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvær, Marthe Valle og Aslak Heika Hætta Bjørn var blant artistene som hadde skrevet under på oppropet.

– Dette er et skammelig forsøk på å slå politisk mynt på Eurovision, som er ment å skulle skape tettere bånd, ikke større avstand, mellom land i den europeiske kringkastingsunionen, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp).

– Jeg tror på dialog gjennom kultur, og mener Eurovision-finalen i Tel Aviv kan bidra til en større kunnskap og forståelse for Israel og det jødiske folk, legger hun til.

– Boikott er ikke svaret

Den israelske ambassaden har kalt en Eurovision-boikott for en «kollektiv avstraffelse av ni millioner israelere». Ambassaderåd Dan Poraz ved Israels ambassade nektet for påstandene om at Israel bruker Eurovision til politisk vinning, og sa til avisen at det er skammelig å boikotte Israel over en ikke-politisk sangkonkurranse.

Fjorårsvinneren Netta Barzilai kom i den israelske avisa Times of Israel i begynnelsen av februar med skarp kritikk mot dem som oppfordrer til boikott.

– En boikott er å forhindre spredning av lys, og når du boikotter lyset, så sprer du mørke, det er hva jeg mener. Jeg tror på dialog, jeg tror på protester, men boikott er ikke svaret, sa Barzilai.

Kjente og ukjente fjes

Palestinakomiteen er en av 20 organisasjoner som i januar i fjor ble oppført på en israelsk svarteliste. Den innebærer at medlemmene nektes innreise til Israel. Bakgrunnen for at Palestinakomiteen havnet på lista, er organisasjonens oppfordring til boikott av Israel.

Både ukjente artister og flere kjente fjes skal lørdag kjempe om retten til å representere Norge i Tel Aviv i mai. Dette er artistene: Adrian Jørgensen, Anna-Lisa Kumoji, Carina Dahl, Chris Medina, D'Sound, Erlend Bratland, Hank von Hell, Ingrid Berg Mehus, KEiiNO og Mørland.