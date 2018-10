Mulig rørbombe fjernet fra Time Warner-bygningen i New York

Evakueringen skjedde like etter meldinger om funn av eksplosiver i post sendt kontorene til Barack Obama og Hillary Clinton. Ifølge nyhetsbyrået AP skal talsmenn for politiet i New York ha bekreftet at det dreier seg om en rørbombe.

Bombegruppa til New York-politiet fraktet for kort tid siden den mulige bomben vekk i et spesialkjøretøy. Ifølge CNN skal den fraktes til et sted i Bronx som bombegruppa bruker til å detonere mistenkelige gjenstander.

CNNs kontorer er omfattet av evakueringen, og nyhetsankrene Poppy Harlow og Jim Sciutto måtte rapportere direkte fra gata via mobiltelefon. De var i studio da brannalarmen gikk av etter at den mistenkelige pakken var oppdaget i postmottaket i bygningen. Pakken kom inn i bygningen ved 9-tiden lokal tid og etter at den ble stoppet i sikkerhetskontrollen gikk brannalarmen av knappe én time senere.

Lyset ble slukket og alle i bygningen fikk beskjed om å gå ut. Flere etasjer i bygningen er tømt, men ingen har kommet til skade.

Ifølge CNN var pakken adressert til John Brennan, en tidligere CIA-sjef som er en profilert kritiker av president Donald Trump. Den ble sendt til gateadressen, ikke til postadressen til CNN.

Pakken skal ha klare likhetsstrekk med de mistenkelige pakkene sendt til Hillary Clinton og Barack Obama samt forretningsmannen George Soros.

Det er et stort politioppbud på stedet. Folk er evakuert flere kvartal vekk, og flere gater er avsperret, ifølge CNN.

Harlow og Sciutto er kjent som nyhetsankere for programmet CNN Newsroom.

CNNs toppsjef Jeff Zucker opplyser i en epost sendt til ansatte at alle selskapets kontorer over hele verden nå skal kontrolleres grundig for sikkerhets skyld.