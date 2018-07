Redningsaksjonen i Thailand gjenopptas

De samme dykkerne som var i aksjon søndag, tar seg igjen inn i de trange passasjene for å hente flere av de gjenværende åtte guttene og deres fotballtrener ut av den livsfarlige grotten, der oksygennivået skal være synkende.

Natt til mandag regnet det igjen kraftig, men ifølge myndighetene har vannstanden likevel ikke steget, og forholdene er like gode som søndag.

Fire gutter ble reddet ut søndag i en operasjon som ble betegnet som en stor suksess, og alle krysser fingrene for at de andre guttene og treneren derfor også skal bli reddet. Men forholdene er neppe blitt lettere. Det er utvilsomt et kappløp mot tiden, og spenningen er stor foran dagens operasjon.

Trygge og friske

Thailands innenriksminister Anupong Paojinda opplyste mandag morgen at guttene som ble reddet ut, er trygge og tilsynelatende friske, men sultne. De skal gjennomgå omfattende medisinske undersøkelser før de får møte familiene sine.

Sent søndag kveld opplyste provinsguvernør Narongsak Osottanakorn at redningsoperasjonen ville få et opphold på mellom 10 og 20 timer, blant annet fordi oksygenflaskene som brukes i arbeidet måtte fylles igjen. I tillegg måtte spesialdykkerne hvile før de kunne fortsette den svært krevende og farefulle operasjonen.

Men mandag morgen klokka 11 lokal tid ble det altså igjen gitt startsignal for å gjenoppta redningsforsøkene.

Og ifølge Paojinda er det er de samme dykkerne som reddet fire av guttene ut av grotten søndag, som vil gjennomføre redningsaksjonen for de resterende ni personene inne i grotten.

Sjefen for redningsoperasjonen sa det ville ta rundt tre timer før det ville komme gode nyheter.

De samme dykkerne

Til sammen 90 spesialdykkere deltar i redningsoperasjonen. 50 av disse er utenlandske dykkere, mens 40 kommer fra Thailand.

En av dykkerne som deltok, var dansken Ivan Karadzic, som omtaler aksjonen som en «kjempesuksess».

– Vi hadde forestilt oss alle mulige katastrofescenarioer – utstyr som gikk i stykker, barn som fikk panikk, barn som druknet og måtte gjenopplives, men det skjedde ingenting. Alle var på sine poster og gjorde presis som de skulle, sier Karadzic til Ritzau.

Karadzic selv var på plass midt inne i grotten og hjalp til med å bytte oksygentanker på guttene og dykkerne.

To dykkere og en gutt

Operasjonen foregår ved at to dykkere svømmer sammen med en gutt om gangen. Flere steder kan de komme opp til overflaten, der de får hjelp til å bytte oksygentanker av andre dykkere som er på plass.

De fire guttene som ble reddet søndag, ble hentet ut da vannstanden inne i grotten hadde sunket så mye at det var mulig for dem å ta seg fram til fots flere steder, i stedet for å måtte svømme eller dykke. Likevel måtte de dykke i til sammen 1 kilometer.

De har foreløpig ikke fått møte familiene sine på grunn av infeksjonsfare, og familiene venter i spenning på å se dem igjen. Det er ikke kjent hvilke fire gutter som er reddet hittil

Guttene er delt inn i grupper inne i grotten. Treneren er den siste som skal hentes ut, ifølge lokale kilder.

Guttene, som alle er i alderen 11 til 16 år, og den 25 år gamle fotballtreneren deres, har vært innesperret i den oversvømte grotten siden lørdag 23. juni.

Tester miniubåt

Myndighetene i Thailand holder stadig mulighetene åpne for ulike måter å hente ut guttene på, og natt til mandag opplyste Tesla-sjef Elon Musk at han tester en ubåt i barnestørrelse i håp om å kunne sende den til grotten.