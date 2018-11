Theresa May holder pressekonferanse klokken 18

Fem medlemmer i regjeringsapparatet trakk seg torsdag i protest mot utkastet til brexitavtale som regjeringen stilte seg bak dagen i forveien.

Brexitminister Dominic Raab sto for den mest oppsiktsvekkende avgangen.

BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg skriver på Twitter at hun via kilder har fått opplyst at Michael Gove, som har hatt flere statsrådsverv, er tilbudt å overta som brexitminister, men ingen beslutning er tatt ennå, understreker Kuenssberg.

Mays pressekonferanse kan muligens kaste lys over denne utviklingen.

Videre har arbeidsminister Esther McVey trukket seg, det samme har Suella Braverman, som er statssekretær under brexitminister Dominic Raab, og statssekretær Shailesh Vara ved den britiske regjeringens Nord-Irland-kontor.

Utdanningsministerens sekretær i Parlamentet, Anne-Marie Trevelyan, har også kunngjort sin avgang.

Flere av Mays kritikere har levert inn brev som erklærer mistillit mot henne. Jacob Rees-Mogg, en av de ledende forkjemperne for en hard brexitløsning, er blant dem som allerede formelt har erklært mistillit til May som partileder.

Mistillitsbrevene leveres til den såkalte 1922-komiteen. Dersom 15 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene, det vil si 48, leverer inn et brev der de erklærer mistillit mot May, utløses en mistillitsavstemning.