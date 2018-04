KrF vil kutte avgiftsfri netthandel

Regjeringspartiene trenger KrFs støtte for å sikre flertall for sitt reviderte statsbudsjett i mai.

– Det er varslet trangere tider, det blir ikke lettere å få budsjettet til å gå opp. Dette kan være et bidrag, sier KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad til Dagens Næringsliv.

Regjeringen sørget i 2014 for at den norske grensen for avgiftsfri netthandel økte fra 200 til 350 kroner, noe KrF var med på å få gjennom. Men ifølge avisen mener Ropstad nå at ordningen har negative følger for norsk netthandel og næringsliv, og han synes det er paradoksalt at Norge går motsatt vei av utviklingsløpet i EU.

– Der er utviklingen full moms på handel med land utenfor, og etter hvert også mellom EU-landene, sier Ropstad.

Han og KrF blir lovet støtte av opposisjonen. Dermed kommer de stadig nærmere enn bestemmelse om å fjerne fribeløpet. Et kompromiss om et lavere beløp enn dagens frigrense kan også bli en mulighet.

– Vi var mot fribeløpet på 350 kroner i vårt alternative statsbudsjett for 2018, og er det fortsatt, sier Arbeiderpartiets finanspolitiker Rigmor Aasrud til DN.