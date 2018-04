Søket etter savnede Marie (20) er i gang

Aftenbladets team ankom seint i natt Sedgefield i Sør-Afrika, området der stavangerkvinnen Marie Sæther Østbø (20) onsdag kveld ble meldt savnet etter en tur på stranden nedenfor backpacker-herberget hvor hun hadde tatt inn.

– Vi kommer til å lete både på stranden og i sjøen. Vi starter utenfor nabostrender i øst og søker hele veien til nabostrender i vest. Vi vet ikke helt hvordan strømmene er i området nå. De er kraftige i området og de endrer seg hele tiden, sier politisjef Malcolm Poije til Aftenbladet.

Søket konsentreres til en strekning på 15 kilometer i naturreservatet Goukamma mellom Buffels bay i øst til Swartflea i vest.

For farlig

Aftenbladet treffer politisjefen tidlig lørdag morgen. Han står på stranden - Myoli beach - og ser utover bølgene som uregelmessig ruller innover sanden. Savnedes mobiltelefon og sko ble funnet noen meter fra der hvor han står.

Pål Christensen

- Det er ikke mange som bader her. Det er for farlig. Stranden er flott til å sole seg og til å spille strandvolleyball, men ikke til bading. Strømningene er svært sterke, sier politisjefen, som understreker at politiet holder alle teorier åpne.

- Planen var å gå ut med søkebåt fra denne stranden, men i dag blir det vanskelig nettopp på grunn av sikkerheten. I stedet vil vi kjøre til Buffels bay ikke langt herfra for å ta ut båten, sier han.

En stor sak

Mens politisjef Malcolm Pojie kommer det stadig flere folk som skal delta i søket. Flere politihunder blir også brukt.

- Men det er ikke bare politiet som leter etter jenta. Dette er en sak som har engasjert hele byen, sier Pojie, mens en nasjonal tv-stasjon rigger opp sitt utstyr.

- Dette har gått inn på folk. Mange frivillige deltar i søket hver dag. Dette er en meget fredelig by med 20.00–30.000 innbyggere. Vi kan ikke utelukke at det har skjedd noe kriminelt i denne saken, men det ville vært meget oppsiktsvekkende. Det er lite kriminalitet her, sier han.

Denne saken blir oppdatert.