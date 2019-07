Snø og kulde skaper problemer på Nordvestlandet

– Vi vil ikke at turister med bobil skal bli stående fast der oppe sent om kvelden, sier trafikkoperatør Morten Hansen i Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende.

Hansen ber folk vurdere å la bilen stå og legger til at veiene ikke saltes i juli.

Gamle Strynefjellsvegen i Oppland, fylkesvei 258, blir stengt fra klokka 17.30 tirsdag til 9.30 onsdag på grunn av vanskelige kjøreforhold.

Fylkesvei 55 over Sognefjellet blir stengt fra klokka 20 tirsdag til 8 onsdag, men Statens vegvesen varsler at veien kan bli stengt på kort varsel også tidligere om det blir nødvendig.

Ved Bjørnabreen i Balestrand i Sogn og Fjordane ble tre personer på tur overrasket av snøvær tirsdag ettermiddag, og mannskap fra Røde Kors har rykket ut for å hjelpe de tre ned fra fjellet, melder Vest politidistrikt.

Til tross for at kalenderen sier at vi er i sommermåneden juli, utstedte Meteorologisk institutt mandag farevarsel på gult nivå fordi det kunne komme mye snø i Nordfjord og Møre og Romsdal. Dette varselet gjelder fram til torsdag morgen.

Det er ventet sluddbyger og snøbyger over 800 meter, og det er muligheter for at snøen kan legge seg på bakken.