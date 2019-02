Bane Nor: 36 uønskede hendelser ved tunnel der tenåring omkom

– I denne tidsperioden har vi registrert 36 uønskede hendelser som omfatter hærverk på gjerdet eller at uvedkommende personer er blitt observert inne på området, sier pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor til Dagbladet.

Skarpen understreker at det er knyttet stor risiko til å ta seg inn på slike områder. Høyspentanlegget i hele det elektrifiserte jernbanenettet har en spenning på 15.000 volt. Strømmen befinner seg i kontaktledningsnettet som ligger fra fem meter over bakkenivå, både i og utenfor tunnelene.

– Strømmen vil nesten uten unntak alltid være på, også når tog står parkert. Klatring på tog og i master er derfor livsfarlig, uansett hvor på jernbanenettet det er, sier Skarpen til NTB.

Største risiko er påkjørsel

Gjerdet ved togtunnelen på Filipstad er lavere enn Bane Nors regelverk tilsier, skrev VG onsdag. Gjerdet er 1,08 meter, men skulle vært 70 centimeter høyere. På spørsmål om hva Bane Nor har gjort for å forebygge slike hendelser, svarer Skarpen at de skal komme tilbake til det svaret.

Han understreker samtidig at den største risikoen med å trenge seg inn på et slikt jernbaneområde, er den umiddelbare faren for å bli påkjørt.

– Tog er stillegående og har lang bremselengde og kan derfor komme overraskende på, uten mulighet til å stoppe i tide. Vi jobber derfor mye med å forebygge ferdsel i spor, også holdningsskapende virksomhet, sier Skarpen.

Tre tenåringer

En 15 år gammel gutt omkom i tunnelen ved Filipstad søndag ettermiddag. En jevnaldrende gutt og en 16 år gammel jente er innlagt på Haukeland sykehus i Bergen, men skadene deres betegnes ikke lenger som livstruende, men alvorlige. De to guttene gikk i 10. klasse ved Ruseløkka skole i Oslo. Jenta er fra Drammen.

I november 2002 omkom en 17 år gammel gutt i en lignende ulykke på en hensettingsplass for togsett på Filipstad.