Sandberg lekte katt og mus med pressen - møter pressen i talkshow i Arendal

Helt til langt utpå tirsdagskvelden var det et åpent spørsmål hvor og når parets bebudede pressekonferanse ville vinne sted. Først ved 18.30-tiden tirsdag syntes det klart at de to skulle delta i talkshowet og partilederforspillet til rådgivningsselskapet Gambit i Arendal kl. 20, ledet av blant andre tidligere Frp-statssekretær og Sandbergs tidligere rådgiver André Kolve.

Vi viser direktesending fra arrangementet, der Sandberg og Letnes forventes å delta fra klokken 20.55.

Det vil etter planen pågå til den store partilederdebatten starter på NRK 1 kl. 21.30. Først da vil Sandberg være klare for å gi korte intervjuer til pressen, fikk NTB opplyst. Det er uvisst om også Letnes stiller til intervju.

Ved korte én til én-intervjuer reduseres pressens mulighet til å stille og følge opp kritiske spørsmål.

De to lovet mandag å stille opp tirsdag og svare på alle pressens spørsmål om den omstridte ferieturen til Iran, som til slutt ble Sandbergs politiske endelikt. Mandag gikk han av som både fiskeriminister og 1. nestleder i Frp.

Katt og mus

Redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten har stor sympati med Per Sandbergs ønske om å legge fram sin sak.

– Men jeg har ingen sans for at han gjør dette til et sirkus uten like, der det virker som om han bare er ute etter maksimal oppmerksomhet. Det er nesten ubegripelig hva han ønsker å oppnå med denne katt- og musleken, sier Stanghelle til NTB.

– Egentlig bryter det med alt han lovte i går, føyer han til.

Sandberg og Letnes' pressekonferanse var først varslet i 15-16-tiden tirsdag. Deretter ble det klart at de to var på vei til Arendal, og Letnes opplyste til flere medier at pressekonferansen ville finne sted klokken 18.

Utsatt – igjen

Men i en SMS til NTB like etter kl. 17.30 fikk NTB beskjed av Sandberg om at det ikke ville bli noen pressekonferanse kl. 18. Samme beskjed fikk Agderposten og ABC Nyheter, der kl. 21.30 ble lansert som nytt tidspunkt.

– Jeg har aldri sendt ut noen invitasjon til kl. 18. Møter pressen ca. kl. 21.30, skriver Sandberg i en SMS.

Det er samtidig med at partilederdebatten, som anses for å være det store høydepunktet under Arendalsuka, går av stabelen.

På spørsmål om hvorfor pressekonferansen utsettes, svarer Sandberg:

– Vi er rett og slett i tidsnød, og vi vil gjerne forberede oss noe.

– Dolket i ryggen

De to lot seg imidlertid intervjue av Dagbladet. I intervjuet, som ble offentliggjort ved 18.30-tiden, sier Sandberg at han føler seg dolket i ryggen av sine partifeller. Han sier også at «det er i flere uker systematisk spredd løgn og grove usanne påstander om oss», men det er uklart hva han sikter til.

Sandberg og Letnes, som nå skriver bok om hele Iran-affæren, sier også at det kan bli aktuelt å gå til rettslige skritt mot flere medier.

– Vi får hjelp av advokater og vil saumfare mediedekningen, sier de.

Sandberg og Letnes har varslet et kraftig oppgjør med norske medier i kjølvannet av Iran-saken. Letnes karakteriserte mandag medienes jakt på svar om Iran-turen som «en heksejakt».