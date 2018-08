Per Sandberg: – Dere har nærmest henrettet denne kvinnen

Den avgåtte fiskeriministeren rettet svært kraftig skyts mot mediene da han og kjæresten Bahareh Letnes møtte pressen tirsdag kveld. Sandberg går særlig i rette med omtalen av Letnes, som han mener grenser til ren fordømmelse.

– Dere har nærmest henrettet denne kvinnen. Dere har drevet på i ukevis med å finne en tråd som knytter Bahareh til det iranske regimet, sa Sandberg, som særlig kritiserer NRK og TV 2.

Ifølge Sandberg er kjærestens eneste ambisjon er å drive butikk og kulturutveksling mellom Norge og Iran. Selv sier Letnes at omtalen har skapt en farlig situasjon for henne.

– De som sier sånne ting, må komme med bevis. Da skal jeg legge meg helt flat, sier hun.

– Ikke noe valg

Svært mange journalister var møtt fram på utestedet Madam Reiersen i Arendal for å høre på den nylig avgåtte fiskeriministeren. Tidligere tirsdag hersket det full forvirring omkring Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes' varslede pressekonferanse, som ble utsatt en rekke ganger.

Sandberg mener han ikke hadde noe valg og måtte gå av da kjæresten ifølge ham selv ble bygget opp av pressen til å være en sikkerhetsrisiko. Det var pressens omtale av Letnes som til slutt felte ham, sier han.

– Derfor ble jeg automatisk sårbar som statsråd. Når hun bygges opp og «henrettes» på den måten vi har sett, så skjønner til og med jeg at når det blir etablert som en sannhet, så er det en problemstilling. Så summa summarum, så hadde jeg ikke noen annen mulighet, konkluderte han.

– Alt var kjent

Sandberg understreker også at statsminister Erna Solberg (H) var kjent med sikkerhetsbruddene i forbindelse med ferieturen til Iran tidlig i forrige uke. Også det at Sandberg tidligere hadde tatt med tjenestemobilen til Kina, skal statsministeren ha vært kjent med.

– Det var kjent at jeg ikke hadde varslet, kjent at jeg hadde med jobbtelefonen til både Iran og Kina. Men fortsatt hadde jeg full tillit, sa Sandberg da han stilte til intervju i Arendal tirsdag kveld.

Solberg sa mandag at det var en «klok» beslutning av Sandberg å gå av i lys av de mange sikkerhetsbruddene.

– Iran det tryggeste

Sandberg fikk også spørsmål om hva det var som gjorde at den planlagte turen til Tyrkia måtte droppes.

Ifølge eksstatsråden fikk han meldinger som tydet på at det ikke var trygt i Tyrkia.

– Det lå i kortene at for meg å reise til Tyrkia, var ikke noe særlig fordelaktig på det tidspunktet. Vi fikk noen meldinger om det, sa han.

– Faktisk var det tryggeste jeg kunne gjøre å reise til Iran. sa Sandberg, som høstet allmenn munterhet i salen.

Sandberg åpnet seansen under Arendalsuka med å slå fast at ingen, selv ikke statsminister Erna Solberg (H) kunne hindret ham i å dra til Iran.

Derimot lekket det fra hans kalender, og derfor varslet han ikke om turen på forhånd, sier han.

Om reaksjonene etter turen sier Sandberg at det er dratt ut over alle dimensjoner.

– Jeg vet ikke om det går an å beskrive hvordan disse ukene har vært. Vi skal prøve etter hvert å summere opp. Men vi får jo hundrevis av tilbakemeldinger på sosiale medier. Og vi ser at dette er dratt langt ut over alle dimensjoner, innledet den avgåtte fiskeriministeren tirsdag kveld under et arrangement i forbindelse med Arendalsuka.