Ifølge vitner ble det avfyrt ett skudd ved 9-tiden, og en person skulle ha blitt truffet. Elever og lærere ved skolen ble bedt om å låse seg inne i lokalene og blokkere inngangene, skriver Helsingør Dagblad.

– Det går et rykte om at det ble løsnet et skudd og at en person skulle være rammet. Dette er ikke korrekt, het det i en melding fra dansk politi like før klokken 10.30.