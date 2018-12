Frp vil fjerne momsfritak for elbiler

På vei til klimatoppmøtet i Katowice i Polen varsler partiets miljø- og klimapolitiske talsmann Gisle Meininger Saudland at momsfritaket helst bør fjernes snarest mulig og i alle fall etter 2021, skriver Dagbladet.

– Da kan vi endelig få til vårt valgkampløfte om å redusere bompengetakstene, sier Saudland.

Frp-representanten mener momsfritaket etter hvert fremstår som urimelig og dårlig begrunnet. Han viser til at antallet elbiler har økt kraftig de senere årene og at det nå er flere enn 180.000 slike biler på norske veier.

– Bare i år vil elbilene være subsidiert med hele 5,6 milliarder kroner gjennom momsfritaket. Fjerner vi dette, bør pengene øremerkes veiutbygging og andre tiltak som kommer bilistene til gode, sier Saudland.

I regjeringsplattformen fra Jeløya står det at elbilfordelene skal videreføres ut stortingsperioden – men når Høyre, Frp og Venstre på nyåret skal forhandle med KrF om en ny plattform, kan det bli endringer.

Provoserende og idiotisk

Generalsekretær Christina Bui Norsk elbilforening synes forslaget er provoserende.

– Frp burde holde seg for god til å gjøre elbilpolitikken om til en lekegrind for politikk etter innfallsmetoden. Kjøpsfordelene er avgjørende for at vi skal klare å komme i mål med dette. Det er ekstra provoserende at de fremmer dette forslaget mens verdenssamfunnet sitter i Polen og prøver å finne de nødvendige løsningene på klimakrisen, sier hun til NTB.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark har ingenting til overs for kravet fra Fremskrittspartiet.

– Helt idiotisk. Vi står midt oppe i en elbilrevolusjon. I september var halvparten av nybilsalget elbiler. Dette kommer ikke av seg selv. Elbilfordelene må bevares, og det må bli dyrere å kjøre, sier han.

– Hårreisende

Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talsperson Arild Hermstad mener det er hårreisende at Frp gir elbiler skylden for bompengekostnadene de selv påfører norske bilister gjennom stadig større motorveiprosjekter.

– Regjeringen har satt seg mål om kun utslippsfrie biler i 2025. Da må man følge opp med å gjøre diesel og bensinbiler dyrere så det lønner seg å velge elbil, sier han i en kommentar til NTB.

Han viser til at avgiftene i dag i stor grad er rettet inn mot å premiere det han kaller «lavutslippsfossilbiler».

– Samtidig som Venstre forsøker å spisse sin miljøprofil inn mot regjeringsforhandlingene, kontrer Frp med å rulle tilbake den største suksesshistorien vi har på klimapolitikk i Norge. Dette viser hvor sjanseløse Venstre er til å få gjennomslag for en offensiv klimapolitikk med å holde Frp i regjering, sier Hermstad.