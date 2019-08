Politiet varsler informasjon om spor i Lørenskog-saken

Bistandsadvokat Svein Holden sier til VG at familien ble varslet tidligere denne uken om hva politiet vil gi av informasjon under pressekonferansen.

– Vi håper naturligvis dette vil bidra til at politiet oppklarer saken og at gjerningspersonene blir pågrepet, sier han til avisen.

Ifølge VG vil det som omtales som interessant informasjon fra åstedet, slippes på pressekonferansen.

Vil ikke kommentere

Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober i fjor, men politiet gikk først ut med informasjon om saken 9. januar i år. Det ble funnet en konvolutt i boligen på Lørenskog sammen med et krav om løsepenger.

Det har vært sentralt for politiet å identifisere ukjente kjøretøy og personer. Ifølge VGs opplysninger er det særlig åstedsspor som på onsdagens pressekonferanse blir viktig.

Kommunikasjonsrådgiver Øystein Stavdal Paulsen i Øst politidistrikt vil ikke kommentere opplysningene overfor NTB før pressekonferansen.

Uenige om hva som har skjedd

Bistandsadvokat Svein Holden fastslo på en pressekonferanse tidligere i august at familien i juli hadde vært i kontakt med antatte gjerningspersoner. Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt opplyste noen timer senere at politiet fortsatt anså det som mest sannsynlig at Hagen er blitt drept.

På politiets pressekonferanse sa Brøske at politiet visste mer da enn de gjorde før sommeren. Det ble satt i gang etterforskningsskritt rundt den siste kommunikasjonen mellom familien og motparten som Holden opplyste om. svien