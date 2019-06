Limi før Frps krisemøte: Akutt situasjon der ute

– Det er en akutt situasjon der ute nå, sa Limi til mediene etter Frps gruppemøte på Stortinget onsdag.

Frps parlamentariske leder skulle rett videre til partiets landsstyremøte, hvor bompengesituasjonen skal diskuteres.

– Dette er en utrolig viktig sak for Frp, men jeg ser ingen grunn til at vi skal drive krisemaksimering, sier Limi.

Frp-leder Siv Jensen var svært ordknapp før møtet.

– Nå skal vi først diskutere, sa hun på vei inn.

Noe av bakteppet for den interne uroen i Frp er at Folkeaksjonen nei til mer bompenger har vokst seg langt større enn Frp i Bergen. Samtidig vedtas nye bompengefinansierte prosjekter, både nye motorveier og byvekstpakker, på løpende bånd mens Frp har både samferdselsministeren og finansministeren.

Knallhard motstand

Men mens Limi viser til en pågående prosess og forhandlinger mellom Frp og regjeringspartnerne, gir Venstre klar beskjed om at partiet ikke har en eneste bompengeseier å gi Frp.

– Jeg er ikke ukjent med at Venstre posisjonerer seg foran forhandlinger. Det har jeg vært med på flere ganger. Men vi har tross alt fått til gode løsninger tidligere, sier Limi.

– Men vi vet at Venstre har et annet utgangspunkt enn oss når det gjelder bompengene, legger han til.

– Men hvorfor skulle de andre partiene hjelpe Frp med å håndtere en krise de mener dere har skapt selv?

– Det er nok ikke snakk om å hjelpe Frp. Men du skal være rimelig politisk blind for ikke å registrere det opprøret som er der ute, sier Frp-toppen.

Venstres klima- og miljøminister Ola Elvestuen slo onsdag fast at bompenger er nødvendig for å nå målene i regjeringsplattformen.

– Vi har ingen bompenge-seier å gi Frp, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til NTB.

«Før sommeren»

Frp-nestor Carl I. Hagen har håp om at partiet skal oppnå gjennomslag i bompengesaken i forhandlinger med Høyre, Venstre og KrF. På spørsmål om bompengesaken er så viktig for Frp at den er verdt å gå ut av regjeringen på, svarer han:

– Nå konsentrerer vi oss om å få mest mulig gjennomslag i forhandlinger med de øvrige partier. Jeg er spent på hva landsstyret gir av direktiver på det området.

Han antyder at et slikt forhandlingsresultat med gjennomslag for Frp bør foreligge «før sommeren».

Hagen fikk nylig, mot partiledelsens vilje, Frps landsmøte med på å kreve at penger fra oljefondet skal brukes til å slette bompengegjeld på inntil 100 milliarder kroner.

MDG forbi Frp

Flere punkter i regjeringsplattformen handler om å redusere bompengeandelen, effektivisere bompengesektoren, redusere takstene i eksisterende prosjekter og innføre fradrag for bompengeutgifter. Trolig handler forhandlinger mellom partiene om disse punktene.

I en undersøkelse Ipsos har gjort for Dagbladet , svarer to av tre spurte at de støtter Frps krav om at bompenger skal gå til veibygging.

65 prosent svarer at kollektiv- og sykkelveiutbygging bør bli finansiert på andre måter, mens 24 prosent mener at bilistene bør betale. De resterende 11 prosentene svarer at de ikke mener noe om saken.

Frp går tilbake 0,5 prosentpoeng, til en oppslutning på 7,2 prosent, mens MDG går fram med 2,8 prosentpoeng til 9,2 prosent på måling gjort av Norstat for Aftenposten og NRK. Samtidig får Folkeaksjonen nei til mer bompenger 4,8 prosents oppslutning.