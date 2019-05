Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020. Avtalen ble presentert av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) torsdag ettermiddag.

– Vi har forhandlet fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet. Skal vi få folk til å satse på landbruk er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres. For første gang siden oppgjøret med de rødgrønne i 2013, har vi lyktes med det, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Vekst for frukt og bær

Partene ble enige om en omfattende innovasjon- og vekstpakke for norsk frukt, bær, grønnsaker og potet. I tillegg øker prisen på korn og virkemidler rettet mot små- og mellomstore gårdsbruk blir styrket.

– Jeg er glad for at det blir inngått ei avtale med et samlet jordbruk. Avtalen gir gode inntektsmuligheter for jordbruket og bygger opp under et aktivt landbruk over hele landet. Den er godt balansert, både når det gjelder de ulike produksjonene og regioner, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Inntektsvekst

Avtalen gir grunnlag for en inntektsvekst på omkring 20.600 kroner per årsverk i jordbruket.

– Jeg er fornøyd med at vi for første gang siden Solberg ble statsminister har klart å oppnå samme kronemessig inntektsvekst som andre grupper og jeg forventer at dette vil være retningsgivende for kommende oppgjør, sier leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Saken oppdateres