Turistområde i Marokko preget etter dobbeltdrap

Utenriksdepartementet i Norge bekreftet mandag kveld at en norsk og en dansk statsborger var funnet døde i Atlasfjellene og at de pårørende er orientert. UD har vært i kontakt med marokkanske myndigheter.

De to var kvinnelige ryggsekkturister, ifølge VG begge i 20-årene, og ble funnet drept i et populært turområde, ikke langt unna landsbyen Imlil. Imlil brukes som utgangspunkt for turer til fjellet Toubkal, det høyeste fjellet i Nord-Afrika, og kilder sier til avisen at kvinnene ankom søndag.

De ble funnet drept, ifølge det marokkanske innenriksdepartementet, med voldsskader på halsen forårsaket av en skarp gjenstand.

– Hele Imlil er i sjokk. Det er en tragedie for hele byen, sier Mustapha, en lokal guide, til VG.

Ifølge ham er området ansett for å være veldig trygt å ferdes i, bortsett fra at det for øyeblikket er mye snø der og veldig kaldt.

– Det har aldri skjedd noe lignende som dette. Det lokale politiet har opplyst at de etterforsker saken for fullt, og det er jeg veldig glad for, sier Mustapha.

Stengt av

Ifølge VG er nå kriminaletterforskning i gang, men ingen skal være pågrepet. De to ofrene skal ha delt telt og ble funnet ved teltet mandag morgen, men det er uklart når drapshandlingene fant sted.

Et stort antall politi- og sikkerhetsfolk skal ha kommet til funnstedet.

– Hele regionen er stengt, det er mange politifolk i området og helikoptre i lufta, og alle planlagte fotturer er avlyst av sikkerhetshensyn, skriver den lokale nettavisa Medias24.

Kan ha møtt dem

Nordmannen Mikael Jacobsen Vang har snakket med TV 2 og slutter seg inntrykket av området, etter nylig å ha vært på arrangert tur der.

– Vi opplevde på ingen måte området som noe skummelt. Det virker veldig merkelig for oss at noe slikt kunne skje der, sier han.

Ifølge Vang virket miljøet rundt området som «alle kjente alle»,

– Vi har aldri hørt om at det har skjedd noe voldelig der, sier han.

Han møtte fredag to kvinner som reiste alene ved basecampen Refuge du Toubkal, og lørdag møtte han dem igjen, på toppen av fjellet Jbel Toubkal. De to passer profilen til de som er funnet drept, og som skal ha teltet i nærheten av overnattingsstedet Club Alpin Francais (CAF) ved foten av Toubkal-fjellet.

– Det er helt tragisk det som har skjedd, sier Vang.