Trumps nye rådgiver: – Vil du ha fred, må du forberede deg på krig

– Si vis pacem, para bellum, sa Bolton til i et intervju med Sky News få timer etter at president Trump annonserte at H.R. McMaster vil bli erstattet med Bolton som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

På norsk betyr det: Hvis man vil ha fred, må man forberede seg på krig.

Ifølge nyhetsbyrået AP har Bolton vært en av de mest splittende utenrikspolitiske ekspertene som har jobbet som FN-ambassadør. Han har vært en aggressiv stemme med en krigslignende framgangsmåte i republikanske utenrikspolitiske sirkler i flere tiår.

– USA og vesten står foran mange trusler, sa han.

– Jeg mener vi har sett en spredning (av atomvåpen), terrorisme og strategiske trusler. Selv om mange mennesker mener at vi ved enden av den kalde krigen sto ved avslutningen av historien, så er ikke det sant, sa Bolton.

På spørsmål om hvorvidt Bolton spår en eskalering av konflikter framover, sier han at det er noe han gjerne vil forhindre. Han peker på et sterkt militær som sikreste måte for å forhindre konflikt.

– Det er viktig at USA beskytter sivilbefolkningen, beskytter sine allianser og beskytter økonomien. Det er mye arbeid foran oss, la han til.

Bolton tiltrer som nasjonal sikkerhetsrådgiver 9. april.