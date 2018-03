Kjent krigshisser skal hviske Trump i øret

Tidligere FN-ambassadør John Bolton har tidligere tatt til orde for å bombe både Iran og Nord-Korea, og han er en av få som fortsatt mener at det var klokt av daværende president George W. Bush å invadere Irak i 2003.

I et intervju med det sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart proklamerte han at «tostatsløsningen er død» og tok til orde for at Gazastripen bør bli en del av Egypt og at Vestbredden gis tilbake til Jordan.

Overfor Fox News slo han fast at USAs målsetting bør være et regimeskifte i Iran, og han har også oppfordret Israel til å angripe iranske atomanlegg.

Mens general Herbert Raymond McMaster ble sett på som en sindig og moderat sikkerhetsrådgiver, hersker det derfor stor usikkerhet om etterfølgeren som overtar 9. april.

Hauker

Bolton er den tredje hauken som i løpet av kort tid får en sentral stilling av Trump, etter at utenriksminister Rex Tillerson nylig fikk sparken og ble erstattet av CIA-sjef Mike Pompeo, også han en iherdig motstander av atomavtalen med Iran.

– Med Pompeo øker risikoen for krig i Midtøsten, konstaterer Midtøsten-forskeren Gregory Aftandilian ved universitetet i Boston.

Trumps valg av ny CIA-sjef, gir også grunn til uro. Som agent i felten deltok Gina Haspel selv i tortur av fanger, en praksis hun senere har forsvart.

Dypt bekymret

Blant dem som advarer mot Bolton, er demokratenes senator Bob Menendez.

– Jeg er dypt bekymret for hvilke farlige følger det vil kunne få for vår nasjonale sikkerhet, skriver han på Facebook.

Republikanernes senator Rand Paul er enig.

– Han er helt besatt av å gjenta praktisk talt samtlige utenrikspolitiske tabber USA har gjort de siste 15 årene, mener Paul.

Senator Bernie Sanders advarer også mot Bolton og kaller ham «ekstrem» og «feil mann for jobben».

– Boltons tilbøyelighet til å ville løse ethvert geopolitisk problem ved å sende amerikanske soldater, gir grunn til bekymring, sier demokratenes mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer.

Splittende

Bolton, begynte sin karriere under president Ronald Reagan, og han hadde sentrale stillinger både da far og sønn George Bush var presidenter.

Under president George W. Bush var han FN-ambassadør i 17 måneder, og nyhetsbyrået AP omtaler ham som den mest splittende FN-ambassadøren USA noensinne har hatt.

Forberedt på krig

I et intervju med Sky News få timer etter nyheten om utnevnelsen, bekreftet Bolton sitt rykte som utenrikspolitisk hauk.

– Vil man ha fred, må man forberede seg på krig, sa han.

– Vi står overfor spredning av atomvåpen, terrorisme og strategiske trusler. Selv om mange mener at den kalde krigen er over, så er det uheldigvis ikke tilfelle, fastholdt Bolton.

– USA må beskytte sivilbefolkningen, sine allianser og sin økonom, så det er mye å gjøre, sa han.