Telenor-kunder har problemer med BankID på mobil

Kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i BankID anbefaler å bruke vanlig kodebrikke, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi jobber med våre samarbeidspartnere for å løse saken. I mellomtiden anbefaler vi kunder som bruker Telenor som sin operatør å bruke vanlig kodebrikke, sier Kjærnes til avisen.

Til NTB sier Kjærnes at problemet kun gjelder BankID på mobil for Telenor-kunder, men at resten av tjenesten fungerer som normalt.

– Vi ser at halvparten av kundene er rammet, og det er en positiv utvikling i feilraten, sier hun.

Det arbeides med å rette opp problemet, som skal ha vart litt over en time.

Så langt skal både DNB og Nordea være berørt.