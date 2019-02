Dette skjedde i natt

Mann til sykehus etter boligbrann

En mann i 30-årene fra Litauen ble natt til fredag lagt inn på sykehus med røykskader etter at en flermannsbolig i Ramnes i Vestfold ble totalskadd i brann.

De andre beboerne som var registrert på adressen, ble gjort rede for. Også en annen person skal ha fått i seg røyk og ble undersøkt av helsepersonell. Huset som brant, ble totalskadd.

Budsjettavtale vedtatt

Representantenes hus har vedtatt budsjettavtalen for grensesikkerhet og sendt den videre til president Donald Trump, som er ventet å signere den.

Avtalen ble vedtatt med 300 stemmer mot 128 torsdag. Med det er en ny nedstengning av offentlige etater i USA mest sannsynlig unngått.

Maduro ber Trump holde seg unna

Venezuelas president Nicolás Maduro lover å gjenreise landets økonomi dersom USAs president Donald Trump holder sin «infiserte hånd» unna landet.

Maduro hevder i et intervju med nyhetsbyrået AP at «USA stjeler milliarder fra Venezuela, men tilbyr venezuelanere smuler». Presidenten viste til den humanitære hjelpen amerikanerne har sendt, men som den venezuelanske president har nektet å slippe inn.

Vil la politiet få mer info

Det nasjonale statsadvokatembetet reagerer på en av avgrensningene i forslaget til ny etterretningslov, nemlig at overvåkingen bare skal kunne brukes til å hindre terror eller angrep fra fremmede makter, skriver Klassekampen.

– Hvis man med denne metoden får informasjon om alvorlig kriminalitet, blir det veldig vanskelig for Etterretningstjenestens ansatte å ikke gjøre noe med det, sier statsadvokat Carl Fredrik Fari. Han har skrevet høringssvaret, som også er omtalt på Rett 24.

Avis: Ryan Adams etterforskes

FBI skal etterforske musikeren Ryan Adams (44) etter anklager om at han blottet seg for en mindreårig jente under en videochat, ifølge New York Times.

Det bekrefter en politiansatt som er kjent med saken, bekrefter dette overfor avisen. FBI-agenter fra enheten mot kriminalitet mot barn skal avhøre kvinnen som nå er 20, men som var 14 da internettkommunikasjonen med Adams skal ha startet.