Amerikansk by isolert av flom – minst 17 omkommet i uvær

– Veiene er oversvømmet. Wilmington er avsperret, heter det i en uttalelse fra lokale myndigheter.

To marinefartøy som har med seg helikoptre, landgangsfartøyer, kjøretøyer og strømgeneratorer, samt hundrevis av soldater, ligger nå i beredskap utenfor kysten. Det gjør også et ambulanseskip.

Planen er å fly inn mat og vann med helikopter mens redningsmannskap andre steder langs kystområdene nå må forflytte seg innover i landet og evakuere folk bosatt i områder der elver har begynt å gå over sine bredder.

Nesten 120.000 mennesker bor i kystbyen, som er den åttende største i delstaten. Søndag sto innbyggere i kø i flere timer utenfor butikker og restauranter for å skaffe seg nødvendige varer og vann.

– Man vil ikke bare se uværets påvirkning rundt omkring i North Carolina. Vi regner også med at man vil kunne se mange skader gjennom West Virginia og helt opp til Ohio, der vannsystemene har utløp, sier Brock Long på vegne av den føderale krisemyndigheten FEMA til Fox News.

Seks delstater

Om lag 115 kilometer inne i landet måtte innbyggere nær Lumber River stige direkte om bord i båter utenfor inngangsdørene. Man kan regne med lignende situasjoner i byer 400 kilometer inn i landet de neste dagene etter hvert som flomvannet stiger også der, varsler meteorologer.

Et tog sporet av i Anson County øst for delstatens største by Charlotte søndag kveld, men det er så langt ikke klart om avsporingen kunne kobles til uværet eller om noen ble skadd.

Værradarer viser at Florence berører seks delstater, med North og South Carolina som de hardest rammede.

I North Carolina frykter man at den pågående flommen vil være den mest omfattende i delstatens historie. Titusener har fått ordre om å evakuere.

Stigende dødstall

Til nå er 17 personer bekreftet omkommet, elleve i North Carolina og seks i South Carolina. Den siste bekreftet omkomne var en tre måneder gammel baby som døde da et tre falt over familiens husvogn i Gaston i North Carolina. En åtte måneder gammel baby og barnets mor døde da et tre falt over og knuste teglsteinshuset deres i Wilmington.

Long sa søndag at myndighetenes hovedprioritet er å lete etter savnede.

– Vi skal komme oss gjennom dette. Det blir stygt, men vi skal greie det, sa Long.

President Donald Trump skrev søndag på Twitter at redningsarbeidere og politi legger ned en stor innsats i sitt arbeid, og at de setter inn høygiret når uværet begynner å svekkes.

– Svært profesjonelt!, skrev presidenten, som sendte sine tanker til pårørende.

– Dypeste sympati og varme går til familier og venner av ofrene. Må Gud være med dem, skrev Trump på Twitter.

Klimaendringer

Både lokale myndigheter og miljøverngrupper følger nå med på situasjonen for North Carolinas enorme svine- og kyllingfarmer som ligger i flomutsatte områder.

Florence har forårsaket uvanlig store nedbørsmengder blant annet fordi uværets senter nærmest har parkert over et område i North Carolina. Her har det sugd opp fuktig luft fra havet, og tømt vannet som regn over områder på land.

Noen steder har det falt 60 centimeter regn, og meteorologene varsler at det kan komme ytterligere en halv meter nedbør.

Flere forskere som nyhetsbyrået AP har snakket med, mener klimaendringer i dette tilfellet trolig har bidratt til økte nedbørsmengder. Noe av forklaringen er at luften kan holde på mer fuktighet etter hvert som den blir varmere.