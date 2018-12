Venstre under sperregrensen på nok en måling

På målingen som er utført av Norfakta for Klassekampen og Nationen , får Venstre en oppslutning på 3,8 prosent, en tilbakegang på 0,8 prosentpoeng.

– Dessverre har Venstre hatt noen måneder med relativt svake målinger. Alt har vaket rundt sperregrensen. Uavhengig av hva som skjer akkurat nå, ville vi hatt en jobb med å løfte oss, sier Sveinung Rotevatn til Klassekampen. Han er statssekretær i Klima og miljødepartementet.

Han sier til avisen at det ikke er noen lederdiskusjon på trappene i partiet til tross for svake målinger og personkonflikter.

Også KrF havner under sperregrensen på denne målingen, som gir rent rødgrønt flertall til Ap, SV og Sp. De ville til sammen fått 89 mandater på Stortinget, fire flere enn det som er nødvendig for å danne flertall. I tillegg ville Rødt ha fått to mandater og MDG ett mandat på Stortinget dersom denne målingen var et valgresultat.

SV bykser fram 2,4 prosent i målingen. For de øvrige partiene er det bare mindre endringer.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 28,4 prosent (-0,7), SV 7,4 (+2,4), Rødt 3,1 (-0,8), Sp (11,6 (-0,2), KrF 3,8 (-0,2), V 3,0 (-0,8), Høyre 25,9 (-0,2), Frp 12,0 (-1,2), MDG 2,5 (+0,3) og Andre 2,4 (+1,5).

Målingen er utført 4.–5. desember. 1.000 personer er spurt, og feilmarginen er inntil 3,1 prosent.