Frode Berg sier det føles urettferdig og tungt

– Jeg har bare fortalt fakta. Jeg ble rett og slett lurt. Manipulert. Og nå har jeg havnet i en forferdelig situasjon, sa Berg til norske journalister i det det var klart at dommeren forlenget varetektsfengslingen av ham med nye tre måneder.

Berg sier at han ikke har noe å tape på å fortelle at han var i Moskva på oppdrag for Etteretningstjenesten da han ble pågrepet 5. desember av det russiske sikkerhetspolitiet FSB. Han nekter straffskyld – og fastholder at han er blitt lurt.

– Det føles urettferdig, sa Berg, som hadde følgende beskjed til E-tjenesten:

– De må i hvert fall ta ansvar.

Bekymret for helsen

På direkte spørsmål fra de norske journalistene avviser Berg at han har fått betalt eller på annen måte blitt kompensert for oppdraget han har utført – som ifølge ham selv kun har vært å overlevere noen konvolutter.

Berg ble pågrepet med 3.000 euro i kontanter i to konvolutter – penger som FSB mener var ment som betaling til en person i bytte mot hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten.

Bak et gitter og mens russiske sikkerhetsvakter gjentatte ganger roper til de norske journalistene at de skal ta et skritt tilbake, beskriver 62-åringen forholdene i høysikkerhetsfengselet Lefortovo:

– Det er fryktelig tungt. Jeg er på en 9,5 kvadratmeter stor celle 23 timer i døgnet som jeg deler med en annen. Der skal vi spise og utføre vår daglige hygiene, sier Berg – som legger til at maten er ensformig og at han begynner å bli bekymret for sin egen helse.

Ønsker ikke besøk

Berg bekrefter at han muligens er i ferd med å skrive bok.

– Jeg skriver i hvert fall på noen notater, sier han.

Men besøk fra familien ønsker han ikke. Forholdene i fengslet vil bli en for stor påkjenning for dem, mener han.

– Jeg har god kontakt med familien via ambassaden som besøker meg hver fjortende dag. Men jeg ønsker ikke at de kommer på besøk. Jeg blir etter forholdene behandlet greit, men det er et russisk fengsel, sier han.

Han sier det er en utfordring å holde motet oppe, men at det går takket være god hjelp fra folkene ved den norske ambassaden i Moskva.

Skrevet på forhånd

Den spionsiktede nordmannens russiske forsvarer Ilja Novikov omtalte i forkant torsdagens rettsmøte som en formalitet der alle aktørene på forhånd vet hva som vil bli lagt fram, hva som vil bli sagt og hva utfallet vil bli.

– Trolig er kjennelsen allerede skrevet ferdig. Jeg venter at varetektsfengslingen forlenges med nye tre måneder, sa Novikov til NTB.

Han sier at hovedregelen er at fengslinger blir forlenget helt til saken kommer opp, og antyder at det kan skje i september.

– Når det i tillegg er en høyprofilert sak med en spionsiktelse, så er det absolutt ingen praksis for at varetektsfengslingen ikke forlenges, sa Bergs forsvarer til NTB.

Minst fem turer

VG og Sør-Varanger Avis har kartlagt de minst fem turene hvor det russiske sikkerhetspolitiet FSB mener Berg var på oppdrag for den norske etterretningstjenesten. På turene, som startet 11. juni 2015 til den siste 3. desember 2017, publiserte Berg bilder og reiseoppdateringer på Facebook.

– Vi har hatt et veldig sterkt inntrykk av at han ikke har forstått fullt ut hva det innebar å involvere seg i dette. Han har sett på det som en tjeneste han gjorde og regnet ikke med at det ville få noen konsekvenser for ham. Disse Facebook-oppdateringene bekrefter dette inntrykket, sier en av Bergs representanter, advokat Brynjulf Risnes, til VG.

– Jeg understreker at Berg ikke har innrømmet noen form for skyld. Han nekter for å ha vært i Russland som spion, understreker Novikov.

Flere spor

Berg har gitt uttrykk for at han er skuffet over offentlig støtte fra norske myndigheter. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fastholdt at Bergs sak er en «konsulær sak» i et intervju med NTB nylig, samtidig som hun opplyste at UD jobber langs flere spor for å ivareta hans interesser best mulig.

E-tjenesten har avvist å svare på spørsmål fra NTB om hvorvidt Berg jobbet for dem.

– Vi kommenterer aldri denne type spørsmål, heller ikke hvem som arbeider eller har arbeidet for E-tjenesten, lød svaret som kom via Forsvarsdepartementets pressevakt Lars Gjemble.