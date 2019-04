IOC gir penger til Notre-Dame

Det kommer fram i et brev IOC-president Thomas Bach har sendt til Thomas Estanguet, som er sjef for Paris-OL. En halv million euro tilsvarer 4,8 millioner kroner.

«Målet om at restaureringen skal være ferdig til sommerlekene i 2024, er en ekstra motivasjon for oss alle. Hele den olympiske bevegelsen, og spesielt IOC, er rørt over den umiddelbare koblingen franskmenn har gjort mellom Notre-Dame og OL i Paris», står det i Bachs brev.

Sammen med store deler av taket på den 850 år gamle katedralen gikk hovedspiret tapt i brannen mandag kveld og natt til tirsdag.

Totalt 850 millioner euro, som vil si over 8,1 milliarder kroner, er så langt samlet inn til gjenoppbyggingen av Notre-Dame.