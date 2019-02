Både USA og Russland vil utvikle nye atomraketter

– Vi er på vei mot et nytt atomvåpenkappløp, sier Michael Krepon ved den amerikanske tankesmia Stimson Center.

Før helgen erklærte Donald Trumps regjering at USA trekker seg fra nedrustningsavtalen INF. President Vladimir Putin bekreftet lørdag at Russland gjør det samme.

INF, som i sin tid ble inngått av USA og Sovjetunionen, innebærer et forbud mot landsbaserte mellomdistanseraketter. Putin varsler nå at Russland vil satse mer på utvikling av slike raketter.

Rakett-planer

Amerikanske myndigheter varslet imidlertid allerede i februar i fjor at de ønsket å utvikle en krysserrakett som ville vært i strid med INF-avtalen.

Trumps regjering argumenterte på det tidspunktet med at raketten bare ville medført et brudd på avtalen hvis den ble utplassert. Forskning og utvikling av nye våpen er i seg selv ikke et avtalebrudd, ifølge forsvarsdepartementet Pentagon.

Midler til utviklingen av raketten, som vil kunne frakte atomstridshoder, er satt av i det amerikanske forsvarsbudsjettet for 2019.

– Ender sjelden godt

Michael Krepon mener USA vil ha råd til et eventuelt nytt våpenkappløp. Landets forsvarsbudsjett er ti ganger så stort som det russiske og fem ganger så stort som Kinas forsvarsbudsjett.

– Men våpenkappløp ender vanligvis ikke godt. Selv om du beholder forspranget til konkurrentene, blir sikkerheten din svekket, sier Krepon.

Trump-regjeringens begrunnelse for å trekke seg fra INF er at Russland har utviklet et våpensystem som kalles 9M729. USA og NATO mener disse rakettene har lengre rekkevidde enn INF tillater.

Russland har avvist anklagene og i stedet hevdet at USA har brutt avtalen – blant annet ved å utplassere anlegg knyttet til rakettforsvarssystemer i Øst-Europa.

– Fordel for USA

Siden INF er en avtale mellom USA og Russland, har den ikke lagt noen begrensninger på andre land.

Hadde den også omfattet Kina, ville en svært stor del av de kinesiske militære raketter vært avtalestridige. Regjeringen i Kina har uttrykt håp om at USA og Russland blir enige om å videreføre INF.

Jeffrey Pryce ved Johns Hopkins University i USA mener INF i praksis har vært en fordel for USA og en ulempe for Russland. Grunnen er at USA har verdens største flyvåpen og marine – noe som gjør bakkebaserte raketter mindre viktige.

– INF-avtalen legger ikke begrensninger på missiler som skytes ut fra sjø eller luft, påpeker Pryce.

Russland er på sin side mer avhengig av bakkestyrker. Når INF ikke lenger gjelder, kan disse styrkene utstyres med nye typer mellomdistanseraketter.