Fire skadd etter knivtrussel på Oslo-skole

Politiet fikk beskjed om en trusselsituasjonen på skolen tirsdag morgen og kom raskt til stedet.

– Vi fikk melding klokken 8.35 om at en elev truet en ansatt på skolen med kniv og sendte raskt flere patruljer til stedet, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet var på skolen rett etter klokka ni og fikk raskt kontroll over situasjonen. Eleven er ifølge Lie er en meget ung gutt. Kniven skal ha vært en vanlig brødkniv, men ingen skal ha fått knivskader.

Mindre skader

– Fire personer er sendt til legevakten med mindre skader. Vi foretar nå vitneavhør og tekniske undersøkelser på stedet, opplyser Lie.

Alle de fire skadde er ansatte ved skolen, og er lærere og miljøarbeidere.

Til VG opplyser politiets innsatsleder på stedet at det skal ha startet som en konfrontasjon i skolegården, men selve voldshendelsen skjedde inne på skolen.

Under kontroll

– Situasjonen er nå rolig og under kontroll. De som var i situasjonen er ivaretatt. Det var undervisning da situasjonen pågikk, så elevene har trolig kun fått med seg utrykningsbilene, skriver rektor Maria Tindberg ved Hasle skole i en tekstmelding til foreldrene som har barn på skolen.

Brynseng skole åpnet så sent som i 2017 og er bygd for å ha plass for 840 elever fra 1. til 7. trinn, men har foreløpig bare 187 elever fra 1. til 4. trinn. Elever fra Hasle skole benytter store deler av skolen etter at Hasle skole ble revet i 2017 og det bygges ny skole som skal stå klar til høsten.