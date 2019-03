40 drept i terrorangrep mot moské på New Zealand – tre pågrepet

* 40 personer er drept og 20 personer er alvorlig skadd etter skyting i to moskeer under fredagsbønnen i Christchurch på New Zealand.

* 30 ble drept i Noor-moskeen i byen. 10 ble drept i Linwood-moskeen, hvor tre av dem ble drept utenfor.

* 48 personer blir behandlet for skuddskader, får Radio New Zealand opplyst av helsemyndighetene.

* Fire personer, en kvinne og tre menn, ble først pågrepet, men en av personene ble siden sjekket ut av saken. En av de pågrepne er australsk statsborger og omtales av Australias regjering som en "høyreekstrem terrorist".

* Rundt klokken 13.40 lokal tid gikk en bevæpnet person inn i Noor-moskeen i Christchurch og åpnet ild.

* Skytingen fant sted under fredagsbønnen, som startet klokken 13.39.

* Like etterpå kom det melding om skyting i Linwood-moskeen.

* New Zealand har hevet trusselnivået fra lavt til høyt.

* Ifølge leder Mustafa Farouk i en muslimsk paraplyorganisasjon i New Zealand, kan så mange som 500 ha vært i Noor-moskeen.

* Politiet bekrefter at de har funnet et antall bomber i biler i byen. To politibetjenter har til The Guardian bekreftet at de har funnet en bombe i en beige Subaru som krasjet i Stickland Street.

* New Zealands statsminister Jacinda Ardern kaller dette for en av de mørkeste dagene i landets historie.