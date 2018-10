Forsvaret har sendt et helikopter til ferja, og har ytterligere to helikoptre stående i beredskap hvis nødvendig, opplyser en talsmann for luftforsvaret i Litauen til Reuters.

Ifølge talsmannen har det funnet sted en eksplosjon i ferjas maskinrom.

Ferja sendte ut nødmelding klokken 12.45 norsk tid tirsdag. Ferja kom fra Kiel i Tyskland og var på vei til den litauiske havnebyen Klaipeda.

Oppdateres.