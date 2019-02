Helikopter savnet i Hordaland

– Vi fikk melding fra politiet klokken 21.53 om at et helikopter på vei fra Røldal skisenter til Karmøy er savnet. Helikopteret lettet fra Røldal skisenter klokken 14.30. Det var venner og familie av de to om bord som kontaktet politiet, opplyser vakthavende redningsleder Johan Mannsåker ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.

Avisen får bekreftet at det skal være en kvinne og en mann om bord og at de pårørende er varslet.

Vest politidistrikt opplyser overfor NTB at de er involvert i saken, men ikke i helikoptersøket.