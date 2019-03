– Boeing installerer sikkerhetsalarm på MAX-flyene

Alarmen skal installeres både på alle nyproduserte fly av denne typen, og på fly som allerede er levert og i bruk, opplyser en person med kjennskap til detaljene til Financial Times.

Sikkerhetsalarmen skal gi flygerne varsel dersom to sensorer som registrerer flyets nesevinkel, gir motstridende opplysninger. Det vil i så fall være et tegn på at en av sensorene ikke virker, forteller kilden.

Boeing har overfor avisen ikke ønsket å kommentere artikkelen.

Sensorene registrerer dersom flyets vinkel i luften er for steil. De er koblet til en programvare kalt MCAS og som skal motvirke at flyet steiler. Feil ved programvaren mistenkes for å ha bidratt til årsaken bak flystyrten i Indonesia i oktober, ifølge en foreløpig rapport.

Det mistenkes også at MCAS kan ha bidratt til styrten i Etiopia tidligere denne måneden.

Boeing har varslet en programvareoppdatering som skal rulles ut i nær framtid.

