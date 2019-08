Mørklagte forhandlinger om bompenger

Striden truer med å rive statsminister Erna Solbergs (H) regjering i stykker. Både Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad deltar i samtalene, ifølge Dagbladets kilder.

Siv Jensen var også med, og både Jensen og Ropstad reiste fra møtet ved 15.40-tiden, skriver VG.

Siv Jensen har gjentatte ganger slått fast at Frp er ferdig med å forhandle. Kilder i Frp gjentar dette også fredag.

NTB får opplyst fra både Venstre og Frp at en eventuell ny skisse må tas opp i partienes landsstyrer til godkjenning.

Avlyst

Først kom meldingen om at Solberg hadde avlyst fredagens planlagte valgkamparrangementer i Porsgrunn, Sandefjord og Skien.

Så avlyste kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande en tur til Trøndelag.

Ikke lenge etter ankom Grande til regjeringslunsj ved statsministerboligen, med et nyhetssultent pressekorps trippende utålmodig utenfor.

Kritisk situasjon

De fire regjeringspartiene har ikke villet gå ut med noen informasjon om fredagens møter.

Men bakteppet er en krise som nå kan true med å velte hele regjeringen, og pressen fulgte derfor partiledernes bevegelser med falkeblikk: et bilde av KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad på vei inn til Statsministerens kontor, svarte biler med sotet glass.

Frp har gjentatte ganger gjort det klart at de er ferdige med bompengeforhandlingene og vil stå fast på løsningsskissen som ble utarbeidet i forrige uke. De andre partiene, med Venstre i spissen, har derimot ikke avsluttet saken, og onsdag svarte Venstre med et sett med motkrav til regjeringspartnerne.

Sentrale kilder i Frp som NTB har snakket med, mener Venstre med dette har posisjonert seg for å tre ut av regjeringen med hevet hode. Kildene er tett på prosessen og beskriver Venstres motkrav som «umulige».

Avvises av Venstre

Det avvises av Venstres Sveinung Rotevatn. Han mener det er Frp som må bevege seg.

– Vi ønsker å få en enighet, men da er regjeringen avhengig av at også Frp som et regjeringsparti bidrar til løsning. Ingen er tjent med at landet blir kastet ut i en regjeringskrise, sier Rotevatn.

– Venstre er ikke de som er vanskelige i denne prosessen. Vi har, i motsetning til Frp, sagt at vi er villige til å forhandle og strekke oss, sier han.

Rotevatn legger til at han både «tror og håper» firepartiregjeringen vil overleve.

– Selvsagt skal vi ikke ut av regjeringen, istemmer partikollega Abid Raja.

– Venstre er best i regjering, og regjeringen er best tjent med Venstre i regjering, sier Raja til VG.

Kan bli «frexit» i stedet

Andre peker på nettopp Frp som partiet som kan komme til å gå ut.

– Jeg tror det går mot frexit. At Frp trekker seg ut, sier Minerva-kommentator Jan Arild Snoen til Vårt Land.

Innad i Frp omtales situasjonen på noen hold som den mest kritiske regjeringen har vært i. Det påpekes at striden ikke kan løses med penger, men er en prinsippsak der Venstre og Frp står steilt mot hverandre. Noen saker er så viktige at man ikke kan kompromisse, lyder analysen.

Tidligere FpU-leder Trond Birkedal sier til Vårt Land at det er reelt at Frp ikke har mer å gi.

– Langt opp i ledelsen i Frp ser de at det er mye å tjene på å gå ut av regjering heller enn å gå med på en dårligere avtale, sier han.

Full splid

Før det ble full splid mellom Frp og Venstre i bompengesaken, var meldingen fra Høyre og Frp for ti dager siden at regjeringen var nær en løsning på bompengespørsmålet. Så skar det seg.

Mens Frp søndag fikk tilslutning fra landsstyret til et løsningsforslag, sa Venstre nei. Deretter fulgte Venstre opp med et sett med motkrav, gjengitt i Aftenposten torsdag. Kravene ble lagt fram på et møte i statsministerboligen onsdag der Venstre, KrF og Høyre deltok, men der Frp uteble.