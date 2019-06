Lørenskog-forsvinningen: Politiet gir opp leting etter to menn

Likevel velger de å ikke følge dette sporet videre, skriver VG.

De to har blitt omtalt som Futurum-mennene, etter navnet på bygget der Tom Hagens kontor ligger.

– Mindre sannsynlig

– Politiet mener nå å ha holdepunkter for at det er mindre sannsynlig at de to mennene har en rolle i Anne Elisabeth Hagens forsvinning. Etter en helhetlig vurdering så velger politiet derfor å legge vekk Futurum-prosjektet, til tross for at de to ikke er identifisert, sier etterforskningsleder Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

Han ønsker ikke å gå inn på hvilke holdepunkter det er snakk om, men understreker at politiet har gjort alt som er mulig etterforskningsmessig for å finne de to mennene.

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Lørenskog i Akershus 31. oktober 2018.

Kryptovaluta

Etter over ti uker med skjult etterforskning valgte politiet å gå ut med opplysningene om at kvinnen skal ha blitt bortført og at ukjente gjerningsmenn forsøkte å kreve løsepenger i form av kryptovaluta. Politiet har tidligere uttalt at det er vanskelig å kommunisere med dem bak kravet.

I etterforskningen har politiet i flere omganger undersøkt området rundt parets hus, inkludert søk i Langvannet.

Politiet vet ikke om kvinnen er i live eller ikke.

– Et halvt år uten livsbevis gir grunn til bekymring. Politiet finner det mindre sannsynlig at hun er i live, men har ingen holdepunkter for at hun er død, så etterforskningen opprettholdes, sa politiinspektør Brøske til NTB i slutten av april.