Sterke reaksjoner på at Johnson suspenderer Parlamentet

Parlamentet trer sammen neste uke, men den britiske statsministeren vil sende parlamentarikerne hjem nesten med én gang. Onsdag ga dronningen sitt samtykke til Johnsons ønske om å suspendere nasjonalforsamlingen allerede uken etter at det samles og fram til trontalen, som holdes 14. oktober.

Det vil gjøre det svært vanskelig for politikerne å fatte vedtak for å hindre eller utsette utmeldelsen fra EU og unngå en såkalt hard brexit 31. oktober. I verste fall har de knapt en uke på seg.

Corbyn sjokkert

En av dem som reagerer kraftig på statsministerens plan, er Labour-leder Jeremy Corbyn.

– Jeg er sjokkert over regjeringen, som snakker om suverenitet, men vil suspendere Parlament for å hindre gransking av planene om en skjødesløs brexit uten en avtale, sier Corbyn.

Onsdag skrev han brev til dronning Elizabeth der han uttrykte bekymring for Johnsons plan og ba om et møte med monarken, melder Sky News. Også Liberaldemokratenes Jo Swinson har skrevet til dronningen og bedt om et hastemøte.

Dårlig tid

Dagen før ble Corbyn og andre ledende opposisjonspolitikere enige om å kjempe sammen mot en hard brexit, nettopp ved å bruke lovvedtak. Et alternativ, som flere ser som en siste utvei, er å stille mistillitsforslag mot Johnson.

Corbyn sier han vil forsøke å få gjennom et vedtak for å stanse Johnson så snart parlamentet samles, men statsministerens nye plan gjør at han har knapt med tid.

USAs president Donald Trump tror det vil bli svært vanskelig for Corbyn å vinne fram med et mistillitsforslag.

– Særlig i lys av at Boris er nøyaktig det Storbritannia har sett etter & han vil bli storartet. Elsker UK, skriver Trump på Twitter.

– Skandale

Parlamentsleder John Bercow sier ifølge BBC at Johnsons planer er en konstitusjonell skandale.

– Det er åpenbart at dette er ment å hindre Parlamentet i å debattere brexit og gjøre sin plikt med å stake ut en kurs for landet, sier Bercow.

Johnson avviser på sin side at målet er å gjøre det vanskelig for brexitmotstanderne i Parlamentet.

– Det er helt usant. Vi skal legge fram et nytt program med lovforslag rettet mot kriminalitet og helsevesenet og sikre at vi har den finansieringen vi trenger til utdanning, sier Johnson, ifølge Sky News. Han legger til at det vil bli godt med tid til å diskutere brexit både før og etter et «avgjørende» EU-toppmøte 17. oktober.

Støtteparti

Det nordirske støttepartiet DUP ønsker Johnson initiativ velkommen.

– Vi støtter avgjørelsen om å markere starten på en ny periode i Parlamentet med en trontale 14. oktober, der regjeringen legger fram sine innenrikspolitiske planer, sier DUP-leder Arlene Foster, ifølge nyhetsbyrået AP.

I Skottland skal en domstol vurdere om regjeringen har lov til å be dronningen suspendere Parlamentet. Saken ble sendt inn for en måned siden, men saksøkerne har bedt om fortgang i behandlingen.

– En domstol i Edinburgh skal vurdere saken torsdag, skriver redaktør Kevin Schofield i PoliticsHome på Twitter.

Samlet opposisjon

Mens medlemmene må gi sitt samtykke hvis Parlamentet skal ta pause i en eller flere dager, har de ingen formell mulighet til å hindre en suspendering av den typen Johnson legger opp til, forklarer BBC.

Det er vanlig at Parlamentet stenges i en kort periode før trontalen, men det skjer stort sett i forbindelse med nyåpning etter valg. Formelt trer Parlamentet vanligvis sammen for ett år av gangen, men den inneværende perioden har vart siden valget i juni 2017.