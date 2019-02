Jente fra Lyngdal smittet av salmonella: – Hun er under kartlegging

LYNGDAL/NORGE: Det bekrefter Ann-Margreth Haaland, kommuneoverlege i Lyngdal kommune.

– Ei jente fra Lyngdal har fått påvist salmonella torsdag. Jeg kan ikke si så mye om tilstand, alder og hvor jenta befinner seg. Det som gjøres nå er å finne ut hvordan man skal forholde seg til hygiene og symptomer, sier Haaland til Fædrelandsvennen.

Under kartlegging

Torsdag gikk Folkehelseinstituttet ut med at flere personer var blitt smittet av salmonella.

Pasientene er fem menn og fire kvinner i alderen fra 2 til 91 år og er bosatt i Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland og Vest-Agder, opplyser Folkehelseinstituttet.

Privat

Kommunelegen forteller at den smittede jenta fra Lyngdal er under kartlegging for å finne ut om salmonella-smitten kommer fra en felles eller flere forskjellige smittekilder.

Sjelden type salmonella

Selve smitten skal være en sjelden type.

– Ja, det er en relativt sjelden type salmonella, men oppfører seg som den mest vanlige. Vanligvis kommer smitten fra matvarer eller kontakt etter avføring, sier kommunelegen.

Fakta: Lurt å vite om salmonella Salmonellainfeksjon - hvordan unngår du dem? Salmonella er en bakterie. Den finnes først og fremst på fjærkre, i og på egg, i ubehandlet melk og i kjøtt og vann. Den finnes også blant kjæledyr som skilpadder og fugler. En salmonella infeksjon er derfor forårsaket av mikroorganismer i salmonellabakteriens familie. Hvor viser smitten seg? Bakteriene angriper mave- tarmkanalen. I mer alvorlige tilfeller kan den gå over i lymfesystemet og i blodbanen. Bakteriene angriper alle aldersgrupper og begge kjønn. Personer som i allerede er svake, dvs. syke, barn og eldre mennesker vil være vesentlig mer utsatt for alvorlige infeksjoner end andre. Hvilke symptomer gir salmonella bakteriene? Bakteriene kan gi både en lett infeksjon med diaré 2-3 ganger om dagen i et par dager, og så kan den gi alvorlige infeksjoner med hyppige avføring, mavekramper og truet almen tilstand. De hyppigste symptomer er: Diaré. Mavekramper. Kvalme og oppkast. Feber. Evt. blod i avføringen. De fleste mildere former for salmonella infeksjoner går over etter 4-7 dager uten annen behandling enn hvile og væske. I andre tilfeller er det nødvendig med antibiotika behandling. Det skal du derfor snakke med din lege om. Kilde: nettdoktor.no

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde. Det blir gjennomført intervju med pasientene, og tatt prøver av mat og matrester i håp om å finne smittekilden.

– Følger situasjonen nøye

Det er ifølge Folkehelseinstituttet påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de ni personene.

– Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang. Vi følger situasjonen nøye, sier seniorrådgiver Heidi Lange i Folkehelseinstituttet.

Salmonella er en av de vanligste årsakene til smittsom mage-/tarminfeksjon. Smitten skjer vanligvis fra matvarer, og som oftest er kjøttprodukter årsaken. De vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuell feber. Diareen kan i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig.

Hvert år blir det meldt om mellom 900 og 1.300 sykdomstilfeller til Folkehelseinstituttet.