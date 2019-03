Det ble ikke meldt om nye angrep på formiddagen. Samtidig kom Israels statsminister Benjamin Netanyahu tilbake til hjemlandet for å ta seg av situasjonen.

Han valgte å forkorte et besøk i USA etter at sju israelere ble såret utenfor Tel Aviv i et rakettangrep mandag morgen.

– Vårt svar var veldig, veldig kraftig, sa han før han forlot USA.

Valg i Israel

Netanyahu advarer Hamas om at den israelske hæren ikke vil nøle med å rykke inn på Gazastripen hvis det blir nødvendig. Soldater er allerede oppmarsjert ved grensa.

Samtidig antas det at statsministeren vil prøve å unngå en ny krig bare to uker før det israelske valget.

Israelske kampfly bombet en rekke mål på Gazastripen mandag ettermiddag. Samtidig ble det skutt nye raketter fra det palestinske området mot Sør-Israel.

På kvelden meldte den islamistiske Hamas-bevegelsen at det var enighet om en våpenhvile. Men dette ble ikke bekreftet av Israel, og angrepene fortsatte på natten.

Rakettforsvar

Flyalarmen gikk blant annet i den israelske byen Sderot. Ifølge Jerusalem Post ble 30 raketter skutt fra Gaza og inn i israelsk luftrom. Noen ble stanset av rakettforsvaret Iron Dome, mens andre landet i åpent lende. Verken mennesker eller eiendom ble skadd, opplyste en lokal talsperson.

Blant bombemålene i Gaza var militære installasjoner som tilhører Hamas, som kontrollerer Gazastripen, og gruppen Islamsk hellig krig.

Kontorene til Hamas-leder Ismail Haniyeh lå i ett av byggene som ble rammet av angrepene.

Det er ikke kommet meldinger om drepte i krigshandlingene det siste døgnet. Men sju palestinere skal ha blitt såret – i tillegg til de sju israelerne som ble såret utenfor Tel Aviv.