Dette skjedde i Norge og verden i natt

Reaksjoner på Trumps tvitring

Demokratene samlet seg søndag i unison fordømmelse av det de kalte president Donald Trumps rasistiske tvitring om fargede demokratiske kongresskvinner.

Trump spilte ut rasekortet da han søndag ba fire kvinnelige kongressrepresentanter dra tilbake til «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte» landene de kommer fra, uten å ense at alle fire er amerikanske statsborgere, og at tre av dem er født i USA.

Brann i tråler

Nødetater rykket ut etter en maydaymelding om brann i en tråler utenfor Ålesund. Brannvesenet fikk kort tid senere kontroll. Ingen av de 22 om bord ble skadd.

Et redningshelikopter fra Florø heiste røykdykkere fra brannvesenets RITS-gruppe om bord i trålen. Der fikk de kontroll på brannen og røykutviklingen, melder HRS Sør-Norge ved 2-tiden natt til mandag.

Kallmyr presiserte utsagn

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier at alle har en plikt til å hjelpe dersom man kommer over en båt med flyktninger som går ned.

Kallmyrs presisering kommer etter at justisministeren høstet kritikk for utspillet om at private redningsaksjoner i Middelhavet gjør at flere flyktninger tar turen til Europa.

Kinesisk økonomi vokser saktere

Den økonomiske veksten i Kina sank i annet kvartal til det laveste tempoet på nesten 30 år.

BNP vokste med 6,2 prosent på årsbasis i annet kvartal, mot 6.4 prosent i første kvartal i år, ifølge det kinesiske statistikkbyrået. Handelskrigen med USA og svakere innenlandsk etterspørsel er hovedårsakene.

Åtte skadd av okser

Til sammen åtte personer ble skadd i årets San Fermin-festival i Pamplona i Spania, som ble avsluttet ved midnatt natt til mandag.

Den ni dager lange festivalen, som har sine røtter i middelalderen, inneholder konserter, religiøse prosesjoner, folkedans og drikking døgnet rundt. Men hovedattraksjonen er de daglige okseløpene når flere hundre menn forsøker å løpe om kapp med en flokk svære okser i sentrum av Pamplona.