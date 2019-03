Norwegian: MAX-flyene har ikke varsellampe i førerkabinen

Det skriver flyselskapet i en epost til nyhetsbyrået Reuters.

Varsellampen er ment å varsle om avvik i flyenes angrepsvinkel, altså vinkelen mellom vingens plan og luftstrømmen. Den såkalte angrepssensoren er ment å varsle piloten om nesen på flyet er for høy, noe som kan fører til at flyene steiler.

En sviktende angrepssensor antas å bidratt til både Lion Air 737 Max-ulykken i Indonesia i oktober i fjor, samt flystyrten i Etiopia 10. mars. I de to ulykkene mistet henholdsvis 189 og 157 mennesker livet.

– Vi har valgt å ikke utstyre våre Boeing 737 Max med dette ekstrautstyret. Det er en beslutning som andre flyselskap også har tatt, siden det er ikke en sikkerhetsfunksjon og heller ikke et krav fra Luftfartstilsynet, til tross for at enkelte har kommet med falske påstander om dette, skriver Norwegian til nyhetsbyrået Reuters.