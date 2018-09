Willoch mener KrF hører hjemme hos de borgerlige

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen så vel som kulturminister og Venstres leder Trine Skei Grande var til stede på mottakelsen i Høyres Hus søndag ettermiddag.

Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide kastet en skygge over feiringen, selv om han ikke var til stede. Han var invitert, men kunne ikke komme, etter det NTB får opplyst.

Til stede var imidlertid partiets tidligere leder Kjell Magne Bondevik, som hadde med en hilsen og boka til Hareide i gave til jubilanten.

– Hareide skriver i en SMS at dette kanskje ikke er Kåres favorittbok for tiden. Men jeg vil anbefale å lese den. Den gir en bedre forståelse av hans tenkning, sa Bondevik, som var statsråd i Willoch-regjeringen på midten av 1980-tallet.

Til NRK sier Bondevik at han støtter Hareides råd.

Willoch legger imidlertid ikke skjul på at han er skuffet.

– Jeg har hele tiden følt, og jeg tror mange også i KrF har følt, at de er ideologisk sett et borgerlig parti. Vi har så mye samarbeid bak oss at det er naturlig å fortsette det. Så dette at de da skulle skifte side og bryte med den samarbeidstradisjonen og med sin ideologiske bakgrunn, er veldig skuffende, sier han til NTB.

Willochs arv

Det skortet ikke på godordene under 90-årsfeiringen søndag. Solberg omtalte jubilanten som «Det moderne Norges far» og den sentrale drivkraften bak Høyre-bølgen.

Selv om hun ikke direkte nevnte usikkerheten rundt framtiden til sin egen regjering, benyttet hun muligheten til å komme med et forsvar for samarbeid på borgerlig side i politikken.

– Willoch-regjeringen var ikke bare et resultat av Høyre-bølgen, men også av borgerlig samarbeid. Det viste oss hva vi kunne få til når vi sto sammen. Og hva som skjedde når vi ikke gjorde det. Jan P. Syse oppsummerte det som kjent i setningen «Vi må henge sammen eller bli hengt hver for oss». Den lærdommen etter deg har vært avgjørende for at vi i dag har en borgerlig regjering, sa Solberg.

Hun påpekte at Willoch selv har stjernestatus i eget parti, og at det nærmest er «Justin Bieber-tilstander» hver gang han besøker partiets landsmøter.

Lærte NATO-sjefen sikkerhetspolitikk

Både Siv Jensen og Trine Skei Grande holdt taler i mottakelsen, mens de tidligere Ap-lederne Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland hadde sendt videohilsener.

– Jeg lærte mye forsvars- og sikkerhetspolitikk av deg, sa Stoltenberg, som i dag leder forsvarsalliansen NATO.

Da 90-åringen takket for oppmerksomheten, brukte han anledningen til å holde et kvarters langt politisk innlegg der han blant annet tok opp en av sine hjertesaker: Å bedre familienes økonomi.

– Dere kan ikke sitte rolige og se på at norske kvinner holder opp med å få barn, advarte han.

– Vær så snill, gjør noe med det. Jeg skal følge nøye med, selv om jeg ikke er med på neste møte. Jeg kan sitte der oppe og følge nøye med, sa han med et smil.