Norge og Storbritannia enige om kriseavtale

Forhandlingene ble avrundet fredag, får NTB opplyst.

Kriseavtalen dekker varehandelen mellom Storbritannia og de to EØS-landene Norge og Island.

I avtalen videreføres viktige bestemmelser som i dag reguleres av EØS-avtalen. Alle etablerte tollpreferanser består, inkludert nulltoll for industrivarer.

Også tollfrie kvoter for sjømat og landbruksprodukter blir videreført.

«Svært positivt»

Enigheten betyr at Norge slipper å kreve WTO-toll dersom Storbritannia krasjer ut av EU uten enighet om vilkårene for skilsmissen.

Tjenestehandel omfattes derimot ikke.

– Det er svært positivt at norsk næringsliv med denne avtalen er sikret et avtalefestet grunnlag for videreføring av handelen med varer med Storbritannia også i tilfelle «no deal», sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Hittil har bare noen få land fått på plass tilsvarende avtaler med Storbritannia.

Midlertidig ordning

Kriseavtalen dekker ikke tekniske reguleringer og regler for handel med matvarer, dyr og planter. Men her har britene erklært at de vil godta import av varer fra Norge og Island i en overgangsfase.

Avtalen skal gjelde midlertidig mens forhandlingene pågår om en mer komplett handelsavtale.

Norge og Storbritannia er fra før enige om en avtale som sikrer rettighetene til briter i Norge og nordmenn i Storbritannia ved «no deal».

Bare dager igjen

Diplomater håper fortsatt at det aldri skal bli bruk for kriseavtalene, men betegner dem som et viktig sikkerhetsnett.

Det skyldes det vedvarende kaoset i britisk politikk, der Underhuset nå to ganger har forkastet EUs tilbud til Storbritannia. Dermed fins ingen avtale om rammene for skilsmissen.

Hvordan uenigheten skal løses, er fortsatt fullstendig i det blå.

Samtidig rykker datoen for utmeldingen – fredag 29. mars – stadig nærmere.

Men den datoen går nå sannsynligvis i vasken etter at Underhuset i forrige uke stemte for å be EU om en utsettelse.

EUs toppmøte skal ta stilling til forespørselen førstkommende torsdag.