Sønn (36) siktet for drap på mor og drapsforsøk på far

Politiet meldte tirsdag morgen at de fant en person død og en mann hardt skadet.

En politipatrulje så tilfeldig en mann (59) i Nattlandsveien og så at han var skadet. Ikke lenge etter traff de på en 36-åring, som var hans sønn.

Politiet fant moren (63) død hjemme i sengen.

– Stakk med kniv

– Den siktede har forklart at han har stukket de to fornærmede med kniv, sa politiadvokat Eli Valheim på en pressekonferanse tirsdag.

Han er siktet for drap og drapsforsøk.

Politiadvokat Eli Valheim bekrefter at den siktede er i familie med den døde kvinnen og den skadde mannen. BT er kjent med at det er sønnen som er siktet for å ha drept sin mor og knivstukket sin far.

Avdøde hadde syv barn. De øvrige barna ble tirsdag varslet om dødsfallet.

Beslaglagt kniv

Politiet har beslaglagt kniven som kan ha vært brukt under drapet.

– Siktede har gitt to forklaringer. Han har forklart seg greit, sier Valheim.

36-åringen fremstilles for varetektsfengsling onsdag. Moren obduseres nå ved Gades Institutt.

Traff dem på dem tilfeldig

Det var klokken 03.30 i natt at en patrulje tilfeldigvis møtte på den skadde og den siktede i Nattlandsveien på Landås.

– Vi ser på dødsfallet som mistenkelig og etterforsker bredt, sa operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt tirsdag morgen.

Den 59 år gamle mannen ble straks sendt til Haukeland universitetssykehus.

Opplysninger som de fikk på stedet førte dem til leiligheten, der de fant kvinnen. Helsepersonell konstaterte på stedet at hun var død.

Død i sengen

BT er kjent med at den skadde personen skal ha vært påført flere stikk i overkroppen.

36-åringen som er pågrepet er kjent for politiet, men han skal ikke være dømt for vold eller trusler.

Han har nå bedt om Egil Jordan som forsvarer.

– Møtte henne i går

Mandag møtte en 21 år gammel kvinne den nå avdøde kvinnen som også er en fjern slektning.

– Hun hadde sydd en veldig fin kjole til mamma, og hun kom hjem til oss med den. Jeg snakket med henne. Da var alt fint og perfekt, sier kvinnen som er en nær venn av familien.

– Hvordan vil du beskrive henne?

– Hun var en superflott og hjelpsom, vakker dame.

– Veldig tragisk

Hanna Aardal bor like ved leiligheten som er avsperret av politiet. Hun fikk vite om hendelsen i natt da hun så politisperringene. Selv fikk hun ikke med seg dramaet rundt klokken 03.30.

– Jeg hørte ikke noe i natt. Dette er veldig tragisk, sier hun til BT.

Hun har bodd i området de siste ti årene og sier at det er flere barnefamilier som bor i nærheten.

– Dette er et stille og rolig nabolag, påpeker Aardal.

En annen nabo beskriver avdøde og skadde som snille og hyggelige, men naboen har reagert på oppførselen til mannen som er pågrepet.

Etterforsker bredt

I morges var politiet sparsommelig med opplysningene rundt saken. De hadde ikke sikker identifikasjon, men hadde en formening om hvem de tre var. De er alle norske statsborgere.

– Vi vet ikke hvem som har hatt hvilken rolle her, og jeg ønsker derfor ikke å si noe nærmere om kjønn og alder på hver enkelt av dem, sa Halleraker i morges.

Klokken 10.11 ble båren med avdøde båret ut av leiligheten. Politiet har jobbet med å sikre spor både i leiligheten, hagen utenfor, på den siktede og den skadde, opplyser de.

– Vi vet lite om sammenhengen her eller årsaken til dødsfallet. Det er ennå i en tidlig fase. Vi etterforsker med flere hypoteser, sa Halleraker i morgentimene.

Da BT var i Nattlandsveien i morges holdt politiet vakt utenfor. Et område var også sperret av. Kriminalteknikere kom til leiligheten like før klokken 0830 tirsdag. Politiet har også startet rundspørring i området.

Ved 12-tiden pakket krimteknikerne sammen.

Siktede bor et annet sted i byen. Hans leilighet er plombert av politiet og vil bli undersøkt seinere.

Nekter å oppgi helsetilstand

Helse-Bergen ønsket ikke å uttale seg om den skadde personens helsetilstand da BT snakket med kommunikasjonsavdelingen klokken 11.30.

Helse Vest har avviklet praksisen med å gi slike opplysninger og begrunner dette slik:

«Alle pasientar har rett til vern mot spreiing av opplysningar om personlege og helsemessige forhold. Det gjeld også personar som er utsett for ulukker eller valdshandlingar som blir omtalt i media.»

Heller ikke politiet kunne si noe om tilstanden til den 59 år gamle mannen under pressekonferansen klokken 12.30.

Politiet har satt ned en egen etterforskningsgruppe og de kommer de neste dagene til å foreta en rekke avhør.

– Vi håper å få avhørt den siktede i løpet av ettermiddagen, sier Valheim.

Politiet ber om tips i saken på nummer 45603921.