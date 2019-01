Seks mennesker omkom i togulykke på Storebælt-broen: – Det var som å være med i en film

Ulykken skjedde da et lyntog, som var på vei fra Aarhus til København, ved 07.30-tiden ble truffet av deler fra et møtende godstog.

Like etter klokken 10 opplyste det danske jernbaneselskapet DSB at seks mennesker mistet livet. I en Twitter-melding klokken 11.13 bekrefter Fyns politi i en Twitter-melding antallet omkomne og opplyste samtidig at 16 personer er skadet.

Ifølge dansk TV2 fraktet godstoget trailervogner lastet med øl. Disse skal ha mistet deler av taket i den kraftige vinden som herjer i området.

Det var 131 passasjerer og tre ansatte om bord på ulykkestoget, skriver Politiken.

– Som en film

Li Peng, som var passasjer på lyntoget, forteller til dansk TV 2 at hun plutselig hørte en merkelig lyd i kupéen.

- Lyden ble høyere og høyere, og plutselig knuste tre vinduer. Jeg vet ikke hva som forårsaket det, men toget fortsatte å kjøre. Jeg var i sjokk, og krøp inn under setet, sier hun til TV 2.

- Jeg var veldig nervøs, og folk rundt meg var rystet. Det er som å være med i en film.

Den danske havarikommisjonen har satt i gang etterforskning av ulykken, og det er opprettet et krisesenter for passasjerene.

Michael Bager/Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Vinden herjer

Storebæltsbroen var onsdag morgen stengt for veitrafikk på grunn av uvær og kraftig vind, men togtrafikken gikk som normalt. Ved 10.30-tiden åpnet broen for biltrafikk østover mot Sjælland.

Også Øresundsbroen var stengt på grunn av uværet natt til onsdag, men åpnet igjen på morgenen.

Den kraftige vindensom har rammet store deler av Norge de siste dagene, har nå forflyttet seg østover mot Sverige, Finland og Danmark.

Uværet har fått navnet Alfrida, og har gjort skade på trær og bygninger. Ved Åland ble vindstyrken målt til opp mot 41 m/s i kastene, og i Bottenhavet er det meldt om opptil 14 meter høye bølger. Rundt 100.000 husstander i Sverige var onsdag morgen uten strøm.

Michael Bager/ Ritzau Scanpix / NTB Scanpix