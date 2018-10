Mange døde og savnede etter kraftige oversvømmelser på Mallorca

De fleste dødsfallene skal ha skjedd i den lille innlandskommunen Sant Llorenc des Cardassar, rundt 6 mil øst for hovedstaden Palma. Fire mennesker er bekreftet omkommet i landsbyen Sant Llorenc og en person har mistet livet i kystbyen S'Illot, opplyser nødetatene via Twitter.

Blant de omkomne er to briter som satt i en taxi som ble fanget i vannmassene. Sjåføren er blant de savnede. Det samme er flere andre briter, ifølge varaordføreren i Sant Llorenc.

Knust til pinneved

Oversvømmelsene oppsto da ferieøya ble rammet av voldsomme regnskyll i løpet av få timer tirsdag. 22 centimeter regn falt på få timer tirsdag kveld.

«Fullstendig ødeleggelse», er ordene den engelskspråklige lokalavisen Majorca Daily Bulletin bruker for å beskrive situasjonen i Sant Llorenc etter oversvømmelsene.

Bilder i spanske medier viser hvordan en rekke hus og biler har blitt skylt vekk av vannmassene. I gatene ligger møbler og trær knust til pinneved, mens innbyggerne forsøker å tømme hus for leire og vann.

– Ved soloppgang ble omfanget av katastrofen tydelig, etter en natt der sikkerhets- og nødetatene kjempet for å redde folk, en innsats som ble hindret av stans i strøm- og kommunikasjonslinjene, skriver avisen.

En mann forteller lokalavisen Diaro de Mallorca at han måtte svømme ut av bilen og gjennom et vindu i et hus for å komme i sikkerhet.

– Jeg svømte sikkert 500 meter gjennom styrtregnet før jeg kom til et hus, forteller Manuel Torrescusa til avisen.

Letemannskap fra fastlan

120 personer ble evakuert og overnattet på et lokalt sportssenter. Beboere i lokalmiljøet og supermarkeder og butikker har bidratt med assistanse og mat og drikke.

– Oversvømmelsene har forårsaket scener vi aldri har sett før, fastslår Majorca Daily Bulletin.

Rundt 100 ekstra redningsarbeidere er sendt fra fastlandet for å delta i søket etter de savnede personene, sammen med sporhunder og to helikoptre.

Spanias statsminister Pedro Sanchez skriver på Twitter at hans tanker og støtte går til alle som er berørt av oversvømmelsene.

Kraftig regn har også ført til oversvømmelser i andre deler av Spania, som Barcelona og Costa del Sol, ifølge Sky News.