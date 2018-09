Iran: – USAs allierte bak blodig angrep mot militærparade

IS har påtatt seg ansvaret for angrepet, men iranske tjenestemenn legger i stedet skylden på et «utenlandsk regime» støttet av USA.

– Irans svar på den minste trussel vil bli knusende, skriver Rouhani på sin offisielle nettside.

– De som gir opplysninger og propagandastøtte til disse terroristene må svare for det, skriver han videre.

– Angrepet ble utført av terrorister rekruttert, trent, væpnet og betalt av et utenlandsk regime, sier Irans utenriksminister Javad Zarif. Han sa ikke noe mer om hvem han mener står bak, men en talsmann for den mektige iranske Revolusjonsgarden sier angriperne var finansiert av Irans sunnimuslimske erkerival Saudi-Arabia.

Barn drept

Statlig iransk TV melder at 29 mennesker ble drept og 57 såret i angrepet. Ifølge det offisielle iranske nyhetsbyrået IRNA ble flere av tilskuerne til paraden drept, blant dem barn. Tilstanden skal være kritisk for flere av de sårede.

– Krigere fra IS angrep samlingen av iranske styrker i Ahvaz i det sørlige Iran, skriver ekstremistgruppens egen propagandakanal Amaq.

Angrepet startet rundt klokken 7.30 norsk tid og varte i 10 minutter.

Nyhetsbyrået Fars skriver at angrepet ble utført av fire væpnede menn som var iført militæruniformer. Det iranske forsvarets talsmann Abolfazl Shekarchi sier tre av angriperne ble drept på stedet, mens den fjerde døde noe senere av skadene han ble påført.

Myndighetene i provinsen Khuzestan, der Ahvaz ligger, opplyser at det er åtte eller ni soldater blant de drepte, i tillegg til en journalist.

Fordømmer

Både Russland og Syria, begge nære allierte av Iran, fordømmer angrepet. Russlands president Vladimir Putin sier han er rystet av det han kaller en blodig forbrytelse.

– Dette viser nødvendigheten av en kompromissløs kamp mot terror, uttaler han.

Militærparaden i Ahvaz ble holdt i forbindelse med den årlige markeringen av dagen da Iran-Irak-krigen startet i 1980. Det ble arrangert militærparader i en rekke byer i Iran lørdag.

Den oljerike provinsen Khuzestan grenser til Irak og har en stor arabisk minoritet. Området var åsted for harde kamper under Iran-Irak-krigen på 80-tallet, men har siden stort sett vært rolig.

IS har foreløpig ikke lagt fram noen beviser for at de står bak angrepet i Ahvaz. Ekstremistgruppen har flere ganger tidligere påtatt seg ansvaret for angrep som senere har vist seg å ha blitt gjennomført av andre.