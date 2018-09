IS påtar seg ansvaret for terrorangrepet i Iran

– Krigere fra IS angrep samlingen av iranske styrker i Ahvaz i det sørlige Iran, skriver ekstremistgruppens egen propagandakanal Amaq.

Minst 24 mennesker ble drept og 53 ble skadd i angrepet, ifølge det statlige nyhetsbyrået IRNA.

Tilstanden til flere av de skadde er kritisk, og dødstallet kan stige videre.

Nyhetsbyrået Fars skriver at angrepet ble utført av fire væpnede menn som var iført militæruniformer. To av angriperne skal være drept, mens to er pågrepet.

Angrepet startet rundt klokken 7.30 norsk tid og varte i 10 minutter.

Markerte starten på Iran-Irak-krigen

Angrepet skjedde under en militærparade som ble holdt i Ahvaz i forbindelse med den årlige markeringen av dagen da Iran-Irak-krigen startet i 1980. Det arrangeres militærparader i en rekke byer i Iran lørdag.

Ahvaz er hovedstaden i den oljerike provinsen Khuzestan vest i Iran. Provinsen grenser til Irak og har en stor arabisk minoritet.

Anklaget «utenlandsk regime»

IS har foreløpig ikke lagt fram noen beviser for at de står bak angrepet i Ahvaz. Ekstremistgruppen har flere ganger tidligere påtatt seg ansvaret for angrep som senere har vist seg å ha blitt gjennomført av andre.

Før IS påtok seg ansvaret gikk Irans utenriksminister Javad Zarif ut på Twitter og anklaget et «utenlandsk regime» for å stå bak.

– Terrorister som er rekruttert, trent, bevæpnet og betalt av et utenlandsk regime har angrepet Ahvaz. Iran holder regionale terrorsponsorer og deres amerikanske herrer ansvarlig for disse angrepene, skriver Zarif.

Han nevnte ikke hvilket regime han mener står bak, men Iran har tidligere beskyldt rivalen Saudi-Arabia for å støtte separatistaktivitet blant Irans arabiske minoritet.