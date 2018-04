Bil har kjørt inn i folkemengde i Tyskland – flere drept

Det var ved 16.30-tiden lørdag at en liten lastebil kjørte inn i en gruppe mennesker som satt utenfor en pub i Münster i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen.

Den antatte gjerningsmannen har tatt sitt eget liv, bekrefter politiet overfor det tyske nyhetsbyrået DPA.

De bekrefter også opplysningen om at flere er drept og at flere er såret, uten at de kan tallfeste antallet ennå. Flere aviser melder om minst tre trepte, mens tallet på sårede varierer mellom 30 og 50.

Politiet opplyser til Bild at tilstanden for minst seks av de sårede er kritisk.

Myndighetene antar foreløpig at det dreier seg om et angrep, og ikke en ulykke, skriver den tyske avisen Spiegel. Opplysningen er imidlertid foreløpig ikke offisielt bekreftet, og politiet har bedt folk om å la være å spekulere på hva som var motivet bak hendelsen.

Et stort antall politifolk er på stedet, og de er nå i ferd med å gjennomsøke kjøretøyet, ifølge flere tyske medier for å se om det inneholder eksplosiver.

De har bedt folk om å holde seg unna sentrum og området rundt Kienpenkerl, en populær restaurant som ligger midt i Münster.